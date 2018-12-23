Нацбанк ограничил возможность использовать доллар в Беларуси 3 23.12.2018, 11:14

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Распоряжение касается резидентов страны.

Национальный банк Беларуси опубликовал постановление, касающееся порядка проведения валютных операций. Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Беларуси.

«В целях дедолларизации экономики Республики Беларусь постановлением №612 отменяется ряд разрешенных случаев использования иностранной валюты в расчетах между резидентами», — говорится в распоряжении. Так, Нацбанк Беларуси отменил разрешение на операции в валюте по операциям с облигациями, номинированными в иностранной валюте.

В соответствии с распоряжением с 1 марта 2019 года для юридических лиц — резидентов вводится регистрация совершения валютных операций. Проводить регистрацию валютных сделок юрлица смогут в банке. Также банки не смогут взимать в валюте плату за осуществление банковских операций. Исключением остаются те случаи, когда речь идет о процентах за пользование кредитом в иностранной валюте. Запрещено использование валюты окажется и в ряде страховых сделок.

«Постановлением №612 также исключается возможность выдачи Национальным банком разрешений на проведение расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь. При этом ранее выданные разрешения на использование иностранной валюты в расчетах между резидентами прекращают действие с даты вступления в силу постановления №612, то есть с 1 марта 2019 г.», — сообщили в пресс-службе банка.

Официальный Минск придерживается политики дедолларизации экономики уже более восьми лет. В феврале 2017 года правительство (Совет министров) республики и Нацбанк утвердили план по дедолларизации, предусматривавший сокращение использования иностранной валюты в расчетах, при уплате сборов и при формировании тарифов, ставок и цен.