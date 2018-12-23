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«Бывший мэр Даугавпилса служил примером вербовки КГБ»

  • 23.12.2018, 11:34
Рихард Эйгимс
Фото: nasha.lv

Новые подробности из раскрытых в Латвии «мешков чекистов».

Бывший мэр Даугавпилса и экс-парламентарий Рихард Эйгимс отрицает свое сотрудничество с КГБ. Однако, по мнению экс-сотрудника КГБ ЛССР Бориса Карпичкова, подлинность карточки агента не вызывает сомнений, пишет kompromat.lv.

В интервью радиостанции Alise Plus Рихард Эйгимс (Rihards Eigims) заявил, что не сотрудничал с КГБ. По его словам, впервые об этом публично заговорили перед муниципальными выборами 2005 года.

«Я прошел все судебные инстанции и доказал, что ни моего имени, ни подписей ни в каких документах нет», - заявил бывший градоначальник.

На специально созданной странице Национального архива можно найти карточку агента КГБ Рихарда Эйгимса
Фото: kompromat.lv

При этом, по мнению Эйгима, приход к власти в стране и самоуправлениях сотрудников служб безопасности и агентов - не так уж и плох.

На специально созданной странице Национального архива можно найти карточку агента КГБ Рихарда Эйгимса. Из которой следует, что в 1985 году при вербовке в третий отдел (надзор за соблюдением законности в МВД) ему был присвоен агентурный псевдоним Эдгар.

Экс-сотрудник КГБ ЛССР Борис Карпичков прокомментировал Kompromat.lv заявление Рихарда Эйгимса.

«В конце августе 1985 года когда, согласно даты указанной в учетной карточки Формы 3, Эйгимс был завербован в действующий агентурный аппарат органов КГБ ЛССР, я уже вернулся обратно из Минской “вышки” и мой все еще продолжавший оставаться личным “наставником” в конторе, Игорь Семин (Семин Игорь Васильевич), кто с самого начала существования 3-го отдела КГБ ЛССР оставался бессменным куратором РССШМ (Рижской средней специальной школы милиции - прим. Kompromat.lv), неоднократно приводил в качестве наглядного примера материалы на кандидата на вербовку в стройные ряды агентов КГБ молодого курсанта Рижской средней специальной школы милиции МВД СССР Рихарда Эйгимса.

Стоит также отметить, что печатный шрифт машинки, на которой заполнен бланк формы 3 на Эйгимса тот же самый, на котором я также заполнял аналогичные сведения на завербованных мною агентов. На ней зачастую западала буква “й”, которую приходилось пропечатывать особенно усиленно. Последнее, кстати, заметно даже на учетной карточке Ф-3 на Эйгимса.

Начальником 3-го отдела был как раз полковник Бравацкий, Станислав Брониславович и подпись Бравацкого выглядит подлинной».


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