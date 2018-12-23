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Сколько внимания Лукашенко уделяет спорту, а сколько – всему остальному

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  • 23.12.2018, 11:44
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Фото: president.gov.by

Так кто в стране тунеядец?

Сайт UDF.BY проанализировал совещания, встречи и поездки правителя Беларуси в 2018 году – получилась занимательная статистика.

Что волнует Лукашенко больше всего?

Если опираться на статистику совещаний и встреч, то ответ на этот вопрос будет довольно странным. В центре внимания Лукашенко была, например, вовсе не белорусская энергетика (БелАЭС), не строительная отрасль и даже не здравоохранение – каждой из этих сфер он посвятил по одному совещанию.

А теперь оцените интерес Лукашенко к спорту.

Два масштабных совещания (по зимним и летним видам).

Четыре встречи с высокими белорусскими и международными управленцами.

Несколько отдельных встреч со спортсменами: участниками зимней Олимпиады, гимнасткой Кабаевой, теннисисткой Соболенко.

Участие в церемониях открытия Дворца гимнастики и реконструированного стадиона «Динамо», церемониях закрытия турнира «Олимпийские надежды» и чемпионата мира по футболу. Участие в презентации формы к Европейским играм, презентации спортинвентаря, мероприятии по случаю прибытия в Беларусь Кубка мира ФИФА.

А ведь еще Лукашенко лично играл в хоккей (Рождествекий турнир), выступал в биатлоне («Снежный снайпер») и катался на лыжероллерах (День города Минска).

И это все официальные мероприятия, которые были отдельно посвящены спорту! В общей сложности выходит почти 20 встреч и мероприятий.

А как же сельское хозяйство?

Правитель Беларуси, некогда работавший председателем совхоза, известен своим пристальным интересом к сельскому хозяйству. Удивительно, но если сравнить статистику его встреч и поездок, то даже к этой отрасли в 2018 году у него было меньше внимания, чем к спорту.

UDF.BY удалось насчитать около 15 мероприятий, посвященных в основном сельскому хозяйству. Значительная их часть пришлась на уборочную кампанию, когда Лукашенко выезжал на поля.

Путин устал от Лукашенко?

Такой вопрос напрашивается при подсчете встреч правителей двух государств в уходящем году. Александр Лукашенко и Владимир Путин виделись 8 раз – начиная с мая ежемесячно (за исключением июля).

Еще четыре раза официально сообщалось об их телефонных разговоров.

Для сравнения: с президентом другого ближайшего соседа – Украины – правитель Беларуси встретился всего один раз за год.

С какими белорусскими чиновниками Лукашенко встречался чаще всего?

По участию в официальных встречах с диктатором лидерами оказались – глава МИД Владимир Макей, глава МВД Игорь Шуневич и глава правительства Сергей Румас. Лукашенко по три раза в течtние года встречался с ними отдельно (с Румасом один раз как с руководителем Банка развития).

Но он также виделся с ними на других общих встречах и совещаниях.

Впрочем, до нового года остается еще неделя и эта статистика может немного измениться.

В каком районе Лукашенко бывал с официальными визитами чаще всего?

Вполне очевидный лидер – Оршанский район. В уходящем году правитель Беларуси впервые заглянул туда в июле. Затем был резонансный рейд в августе, закончившийся отставкой руководства предыдущего правительства.

Еще дважды на Оршанщине Лукашенко успел побывать в течение ноября.


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