«Права и свободы являются нашей оболочкой и щитом» 23.12.2018, 12:11

Марек Новицкий

Марек Новицкий – о важности борьбы за права человека.

Человеческое достоинство является источником прав человека. Уважение к человеческому достоинству — это признание самодостаточной ценности человека.

Можно ли утверждать, что права были нарушены всегда, когда человек чувствует обиду? Нет, это не так. Не стоит путать человеческое достоинство с тем достоинством, которое вместе с гордостью и деловой репутацией защищает от посягательств Гражданский кодекс, пишут «Свободные новости».

Ведущий польский защитник прав человека Марек Новицкий разграничивал эти понятия следующим образом:

«Основным понятием в концепции прав человека является неотъемлемое человеческое достоинство или достоинство человеческого существа. Человеческое достоинство связано с самой сущностью человечности, вытекает из самого факта, что кто-то является человеком; его имеет и младенец, который еще ничего ни хорошего, ни плохого в жизни не сделал, и самый большой преступник.

Человеческое достоинство следует отличать от личного достоинства, которое является понятием, близким чести — такое достоинство надо «заработать», оно растет, когда мы ведем себя благородно и порядочно, но можно его и потерять, если поступаем подло.

Для прав человека важным является первое понятие — человеческое достоинство. Его обоснование можно искать в разных религиях и философиях. Например, для христианина оно вытекает из того, что человек, созданный по образу и подобию Бога, носит в себе частицу достоинства своего Создателя. Однако, оказывается, что для дальнейшего рассуждения не особенно важно, как мы обосновываем существование человеческого достоинства, в какой религии или философии мы будем его искать, если и так, рассматривая последствия существования этого достоинства, получим в конечном итоге очень сходные перечни свобод и прав, полагающихся человеку в его связях с государственной властью; прав, защищающих человека от унижения, негуманного отношения со стороны сильного, обладающего средствами принуждения государства.

Эти права и свободы являются оболочкой, щитом, защищающим достоинство каждого человека от посягательств со стороны власти. Таким образом, права человека не гарантируют того, что мы будем любимы, счастливы, что нам будет сопутствовать успех, не гарантируют даже справедливости или минимум благосостояния — они защищают нас только от унижения, посягательств на наше достоинство, и то лишь со стороны одного, но самого могущественного из потенциальных нарушителей — государственной власти, что в демократии означает волю большинства.

Права человека позволяют нам сохранить индивидуальность, неповторимость, так как не было до сих пор и никогда не будет уже кого-то такого, как каждый из нас, с нашим индивидуальным багажом воспоминаний, чувств, мыслей. Противоположностью строя, уважающего неповторимость и индивидуальность каждого из нас, являются «тоталитаризмы», создающие «нового человека», придуманного диктаторами и отвечающего эталону. Такие идеальные граждане говорят одинаково, думают одинаково, а в крайнем варианте одеты в северо-корейские или китайские мундирчики или коричневые рубашки, и маршируют строем или складываются на стадионах в живые картинки в честь вождя-отца или организующей их жизнь идеи».