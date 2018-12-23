Максим Витус о Владимире Журавле: Он так мотивировал команду, что мы прыгали выше головы 23.12.2018, 12:26

Максим Витус

Слова тренера были похожи речь Мэла Гибсона в фильме «Храброе Сердце».

Защитник брестского "Динамо" Максим Витус рассказал несколько историй о Владимире Журавле, сообщает tut.by.

- Мой переход в брестское "Динамо" произошел во многом благодаря Владимиру Ивановичу. Именно его звонок и последующее общение убедили меня выбрать брестский клуб. Еще до встречи я слышал о нем много хорошего как о человеке, футболисте и тренере.

На первой же встрече я увидел умного и интеллигентного человека с отличным чувством юмора. Владимир Иваныч сказал, что помнит мой гол в ворота "Шахтера" (это было еще в то время, когда он возглавлял солигорский клуб, а я играл за "Неман"). Мы тогда выиграли у "Шахтера" 2:1, а я забил победный гол. Поэтому Иваныч заявил с улыбкой, что хочет поквитаться: "Сперва сдашь тесты Купера на физическую подготовленность, потом челночный бег — семь раз по 50 метров, а дальше посмотрим".

С ним всегда было легко и свободно. Чувство, будто знаешь этого человека всю жизнь. Владимир Иванович очень хорошо знал психологию каждого футболиста, наш характер, воспитание. Он постоянно изучал, как игрок ведет себя в той или иной ситуации. Казалось, он раньше нас знал, как мы поступим. А еще тренер очень переживал за коллектив, защищал и оберегал всех, как родных. Причем это касается не только футболистов, но и всего персонала клуба. Мы это чувствовали и готовы были идти за таким человеком куда угодно.

Он умел так мотивировать команду, что мы прыгали выше головы. Его установки были похожи на слова предводителей перед сражениями. Вспоминается речь актера Мэла Гибсона в фильме "Храброе Сердце", после которой люди под его командованием могли свернуть горы. В нашем случае эффект часто был похожим.

Помню, в одном из домашних матчей мы проигрывали "Шахтеру" к перерыву 0:2. В раздевалке стоял крик, но не тренера, а футболистов. Все друг на друга орали, мол "ты виноват", "нет, ты", "а я тут при чем?". Выждав паузу, Владимир Иванович произнес речь, после которой мы обнялись всей командой и, глядя друг другу в глаза, пообещали, что не проиграем эту игру. Минуту назад мы чуть не убили друг друга, а после слов тренера готовы были умереть за своих. В итоге сыграли 2:2, но главное даже не это, а его слова.

В прошлом декабре новость о том, что дальше с командой будет работать другой тренер, повергла всех в шок. Мы действительно отлично провели второй круг чемпионата, победили в Кубке Беларуси, что стало большим праздником для всего города. Естественно, Владимир Иванович не говорил о причине ухода, сказал лишь, чтобы все оставались людьми и не предавали близких, — приводит слова Витуса .