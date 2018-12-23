закрыть
23 декабря 2018, воскресенье, 15:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Видеохит: В Индиане курьер станцевал перед камерой и прославился на весть мир

3
  • 23.12.2018, 12:32
  • 1,623

Работник UPS творчески подошел к своим обязанностям.

В американском штате Индиана курьер одной из крупных компаний прославился, станцевав после доставки посылок. Видео появилось на YouTube-канале ViralHog, сообщает korrespondent.net.

Мужчина из службы UPS доставил посылки по адресу, но перед тем, как уйти, исполнил танец, смотря прямо в камеру.

Жильцы дома заканчивали рождественские покупки и заказали доставку домой. Когда им на телефон пришло уведомление о том, что кто-то был возле их дома, они обнаружили запись камеры наблюдения.

На кадрах видно, как курьер осторожно оставляет посылки, смотря прямо в камеру, а затем танцует. Мужчина сдвинул кепку набок, станцевал несколько движений, сложил из пальцев сердечко на груди и ушел.

Ролик за пару дней собрал больше 52 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что в Испании экстренно сел самолет из-за наркокурьера. Девушке стало очень плохо и ее пришлось оперировать.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип