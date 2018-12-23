Видеохит: В Индиане курьер станцевал перед камерой и прославился на весть мир 3 23.12.2018, 12:32

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Работник UPS творчески подошел к своим обязанностям.

В американском штате Индиана курьер одной из крупных компаний прославился, станцевав после доставки посылок. Видео появилось на YouTube-канале ViralHog, сообщает korrespondent.net.

Мужчина из службы UPS доставил посылки по адресу, но перед тем, как уйти, исполнил танец, смотря прямо в камеру.

Жильцы дома заканчивали рождественские покупки и заказали доставку домой. Когда им на телефон пришло уведомление о том, что кто-то был возле их дома, они обнаружили запись камеры наблюдения.

На кадрах видно, как курьер осторожно оставляет посылки, смотря прямо в камеру, а затем танцует. Мужчина сдвинул кепку набок, станцевал несколько движений, сложил из пальцев сердечко на груди и ушел.

Ролик за пару дней собрал больше 52 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что в Испании экстренно сел самолет из-за наркокурьера. Девушке стало очень плохо и ее пришлось оперировать.