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«Баста»: Полная обструкция режима, на каждом шагу

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  • Телеграм-канал «Баста»
  • 23.12.2018, 12:39
  • 4,711

Над клоунами открыто смеются.

Что в нашей стране «что-то не так» - давно ни для кого уже не тайна. Это касается и судебно-репрессивного аппарата, прикидывающегося правовой системой. Заметив новости о предстоящих судебных процессах за бумажный флот у стен посольства, вряд ли кто-нибудь удивился. Ничего необычного. Удивление вызвало другое: взрослые, умные, образованные люди, профессионалы своего дела, всерьез стали участвовать в судебном процессе.

Председатель политической партии отбирает бумажный кораблик у офицера из Центрального РУВД. Редактор и фотограф газеты выступают свидетелями по административному делу. Предъявляют доказательства, требуют видеозаписи, подают и рассматривают ходатайства, добиваются ведения процесса на белорусском языке. Какого процесса, Карл? Люди, что с вами? Зачем вы играете в этот сумасшедший балаган?

Казалось бы, дно, самое дно: бумажный кораблик - акция. Наносил удары в колокол - акция. Стоял - акция. Кричал - акция. Молчал - тоже сойдет. Система сошла с ума. С ними все ясно: им все равно, что давить. Нет пикетов, митингов, маршей и акций - будут гоняться за свечками и бумажными крейсерами. Но зачем им подыгрывать?

Именно потакание системе, подыгрывание подонкам привело к тому, что по административным делам стали сажать до суда. Задержанных водят на цепи и в наручниках. Забирают часы, мобильники, личные вещи. Что дальше?

Друзья, хватит! Не стоит иметь с ними дело. Посылать подальше и отказываться от любого взаимодействия. Полная обструкция, на каждом шагу. Суда в нашей стране нет - участвовать не в чем. Нет и судей - есть клоуны или сумасшедшие в черных халатах. Над клоунами открыто смеются. Бреду сумасшедших не потакают. Безумие излечимо. Нужно начать с себя.

Телеграм-канал «Баста»


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