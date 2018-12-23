На Сахалине опасаются возможной передачи Курильских островов Японии 10 23.12.2018, 13:13

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Фото: svaboda.org

Жители острова не доверяют властям РФ.

На Сахалине прошла акция против передачи Японии части Курильских островов. Как сообщают местные СМИ, на согласованный митинг пришли около 250 человек. Кроме того, люди выступили против объединения их региона с Приморским краем. В пресс-службе местного МВД корреспонденту "Сибирь.Реалий" сообщили, что задержаний и нарушений общественного порядка не было.

Протестующие в своей резолюции потребовали исключить из повестки переговоров с Японией заключение мирного договора как предлога для территориальных уступок и прекращения пропаганды о необходимости такого договора, так как после безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года в этом вопросе фактически поставлена точка. Было также предложено возродить празднование Дня Победы над Японией, не отмечаемого с 1947 года.

Как сообщает Интерфакс, на митинге были люди разных возрастов, представители всех политических партий, в том числе "Единой России", казаки, бюджетники и жители Сахалинской области, приехавшие из разных районов региона.

На акции протеста, которая длилась 1,5 часа, жители также потребовали от региональных властей выйти с федеральной инициативой изменить название региона на Сахалино-Курильский край, что ранее уже неоднократно предлагалось местной общественностью. Там также выступили против возможного объединения Сахалинской области с Приморским краем.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан.

В середине ноября после встречи лидеров России и Японии Кремль сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов — Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. По данным японских СМИ, Абэ также рассматривает возможность вернуться к положениям декларации 1956 года. Ранее Токио соглашался на заключение мирного договора только после возвращения ему всех Южных Курильских островов.

Ожидается, что Путин и Абэ встретятся в России в конце января.

Согласно данным опроса "Левада-центра", 74 процента россиян выступают против передачи Японии Курильских островов.