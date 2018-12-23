Какой же Новый год без сюрпризов от ЖКХ? 5 23.12.2018, 13:27

2,089

Фото с сайта sgpress.ru

Тарифы для белорусов повысят дважды.

Какой же Новый год без сюрпризов. 1 января в Беларуси вырастут цены на услуги ЖКХ. И будут расти дальше. Соответствующий указ был вчера подписан Лукашенко, пишет телеграм-канал «Баста».

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января вырастут (суммарно на $3,9) тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения будет повышен на $1,1.