Наперегонки с «перекупами»: как белорусу найти машину до $3 тысяч 4 23.12.2018, 13:52

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Источник: abw.by

Журналисты провели эксперимент по поиску недорогих и экономичных авто.

Экономичная машина в ценовом диапазоне $1000-3000 сегодня самый ходовой товар на рынке подержанных автомобилей. Как только такой вариант появляется в продаже, за ним мигом выезжают "перекупы". Наша задача - обогнать их и купить такую машину, чтобы даже они позавидовали, пишет abw.by.

Подбирать варианты мы будем нашему читателю, которому недавно потребовалась машина. К ней у него только два требования - экономичность и низкая стоимость.

Источник: abw.by

"Начал просматривать объявления - и понял, что хорошие экономичные машины за небольшие деньги возможны, только если выбираешь какой-нибудь Daihatsu или Proton, то есть ты целишься в сторону авто, о которых никто даже не знает. Или что-то вроде Citroёn Saxo: тогда у тебя в конкурентах будут "ситроеноводы", которые знают, что это машина со своими проблемами, но в целом нормальная".

По словам нашего читателя, хорошая машина всплывает раз в два-три месяца, за ней нужно ехать как можно быстрее.

"Как-то в объявлениях всплыл Daihatsu Cuore в Бресте за 1250 долларов. По фото было видно, что машина "живая". Но по телефону я же не могу забронировать автомобиль. Через неделю машина была продана. Как только в объявлениях появляется простая, надежная и ликвидная машина: Volkswagen, Audi, дизельные Citroёn Xsara и Peugeot 405 - она улетает за сутки. Рекорд - "первый" Golf 1984 года выпуска за 2450 долларов. Причем пустой, в нем вообще не было ничего. Владел им какой-то дедушка, который на этой машине не ездил. На фото он был как новый! Машина продалась буквально за 40 минут".

Источник: abw.by

Берем тестовый Lifan Myway и едем… Вообще была идея ехать в Гомель, чтобы посмотреть сразу несколько машин. Заодно проверить мнение читателя о том, что Гомель - южный город Беларуси, поэтому соли там меньше, а "живых" машин соответственно больше. Основная цель поездки - белый Audi 100 с турбодизелем 1985 года за $2650. По фото возникло ощущение, что машина из-под дедушки. Но вот незадача: в вечер перед нашим стартом машина была продана. Соответственно смысл в поездке в Гомель пропал. Решили смотреть машины в Минске и Минской области.

Поэтому сначала едем на новый "авторынок" у станции метро "Борисовский тракт". Казалось бы, машины выставлены в автохаусах, но там иногда проскакивают весьма интересные варианты из низкого ценового диапазона. Помните красный дизельный Peugeot 405 из прошлого репортажа, который был практически в музейном состоянии? Та машина уже давно продана. Но у нее почти на том же месте появился "брат-близнец"!

Источник: abw.by

За $2400 долларов продается Peugeot 405 1988 г.в. с 1,8-литровым бензиновым двигателем, которого у этой модели не было. Вероятно, подразумевается 1,9-литровый. Не самый экономичный вариант, так как средний расход топлива составляет 8 л/100 км. Но 8 литров не 15, ездить уже можно.

Кузов автомобиля в отличном состоянии, до сих пор сохранилась "родная" краска и оригинальная серебристая окантовка по кузову. Кроме задней левой двери, которая была покрашена. На днище есть поверхностная коррозия в задней части, зато все остальное сохранилось очень хорошо. Пороги и вовсе как новые!

Обратите внимание, как организован подвод воздуха к боковым стеклам, - умели делать!

Достаточно посмотреть фотографии, чтобы все понять о сохранности автомобиля. Салон практически в идеальном состоянии. Единственное - педаль сцепления туговата. Сотрудник "комиссионки" честно говорит о том, что задняя балка нуждается в ремонте. Кроме того, не будет лишним показать машину карбюраторщику, потому что в холодную погоду ХХ до прогрева неровный.

"Peugeot 405 - отличная "живая" машина, - комментирует покупатель. - Был бы инжектор или дизель плюс гидроусилитель - я бы ее взял. Машины, которые у нас в семье сейчас эксплуатируются, с большим количеством "наворотов". Но мне они не нужны! Мне достаточно гидроусилителя и магнитолы. Здесь нет гидроусилителя - жена не сможет ездить. Машина стоит 2400, но балку надо менять, шины покупать, мелкие "косяки" все равно выплывут. В итоге не получится дешево. Ей реально место в каком-нибудь музее. Я очень удивлен, что еще можно найти машину 1988 года в практически идеальном состоянии. Причем она даст фору многим машинам 2010 года выпуска из тех "упилков", которые продаются на рынке".

Источник: abw.by

Состояние этого красного Audi 80 1992 года выпуска тоже исключительное.

Вы когда-нибудь видели у автомобилей потолок из ковролина? Такого даже у Maybach нет! Дырка в пороге, разломанный пластик в ногах водителя, проваливающаяся педаль сцепления, люк, заделанный силиконом - и это только при беглом осмотре салона. Заводить и поднимать капот мы даже не стали.

"Машина оставила просто неизгладимое впечатление, - комментирует покупатель. - Салон великолепен. Хорошая машина. Но как ее убивали! Особенно поразила обивка потолка ковролином для пола. Ее просто надо разобрать на запчасти. При всем уважении к людям, которые ее продают, эту машину можно только в утиль отправить. Возможно, ее кто-то даже купит и восстановит. Но на это надо много времени и сил. И таких машин на рынке в данном ценовом диапазоне большинство. Их просто надо распилить и отвезти в Гатово, на них небезопасно передвигаться".

Источник: abw.by

Fiat Multipla 1999 г.в. с 1,9-литровым турбодизельным мотором выставлен на продажу за $2650.

С ЛКП кузова особых проблем нет, видимо, машина была перекрашена. Не хватает части накладки порога с правой стороны возле колеса. В остальном внешне вроде бы приличная машина.

Но открываешь двери - и понимаешь, что проблемы все же есть…

Особенно по состоянию салона понимаешь, что машина банально "устала"…

"Fiat Multipla мне очень нравится, - говорит покупатель. - Внешне и по салону он идеально подходит под мои потребности. Вместительный, спереди так вообще три места: можно с ребенком и женой впереди ездить. Можно снять задние кресла и дрова возить, что очень удобно для жизни в деревне. Идеальный автомобиль! Дизельный к тому же. Но чувствуется, что именно этот экземпляр на коленях. Понимаешь, что все, ему край. Конечно, он поездит, в хороших и заботливых руках проживет еще какое-то количество лет. Там не все так печально, мотор ресурсный. Но все же итальянцы, как ни крути, делают машины, которые быстро изнашиваются. На 300-400 тысяч этих машин хватает, а у них уже 500-600…"

Источник: abw.by

Следующий вариант - Hyundai Elantra, возле которого просто проходили и обратили внимание. Машина 1998 г.в. с французским 1,9-литровым дизелем продается за $2300.

Удивляет то, что машина без ржавчины! А это старый Hyundai, который коррозийной стойкостью, мягко говоря, не славится.

Подкапотное пространство, понятное дело, мыли. Но все очень аккуратно!

Салон тоже не "убит". Не хватает только накладок на педали сцепления и тормоза. И целого лобового стекла, потому что это с трещиной…

Источник: abw.by

"Приятно удивлен, - говорит наш читатель. - Мне казалось, что они все сгнили еще в 2005 году. Но, видимо, в 2005-м этот экземпляр успешно реанимировали. Чувствуется, что в нем еще остался ресурс, он еще поездит. И кузов "живой". Аккуратная, хорошая машина. Можно было бы продолжить осмотр и все равно не найти проблем, устранение которых будет стоить дорого. Но эта машина мне просто не нравится. Как ни странно, Fiat Multipla и Daihatsu Cuore нравятся, а вот в Elantra я просто умру от скуки. Еще и атмосферный дизель. Умру, заскучаю. Классная машина, но не мой вариант".

Источник: abw.by

Наш старый знакомый Citroёn XM из прошлого репортажа все еще продается. Цена - $1990. Если коротко, то машинка по мелочам немного "устала", но ездит пока бодро. Очень хорошая комплектация, даже электросиденья работают!

"Всю жизнь мечтаю о Citroёn XM. А тут еще и "автомат"! Будь я на 10-15 лет моложе, рискнул бы. Но сейчас не могу, у меня все-таки дети. Решиться на такую машину - это преступление против семьи. Я не могу на это пойти. Она сложная по конструкции. Запчасти к ней есть и стоят относительно недорого, но разоришься на СТО. Чего хотеть от машины, у которой "ручник" на передние колеса? Это не будет работать в принципе. Чего хотеть от инжиниринга такого уровня? Вот если жена нелюбимая, живешь со злой тещей и умеешь чинить машины, то Citroёn XM - идеальный вариант. Каждый вечер жена с тещей будут смотреть на твою пятую точку, торчащую из-под капота старого французского бизнес-класса. Очень хорошая уважительная причина сбежать от злой жены и тещи!"

Источник: abw.by

Далее мы поехали смотреть на незабвенный Opel Omega A 1987 г.в., который продавался у дилера за $1200. Эту машину сдал в трейд-ин дедушка. Пробег у нее всего 250 тыс. км. И есть ощущение, что одометр не отматывали вовсе.

На заднем правом крыле есть маленькая дырочка, на задней левой арке коррозия только начинается. В остальном по кузову все очень хорошо, что странно! Opel Omega 1987 года без гнили - вы такое вообще видели?

Просто посмотрите фотографии. Машина в исключительном состоянии для своих лет и для марки Opel. Еще и гидроусилитель есть!

Единственный обнаруженный минус по технической части - разряженный аккумулятор. После "прикуривания" удивились звуку работа мотора - словно только обкатку прошел!

"Если я думал, что Elantra сгнили в 2005-м, то последние Omega A сгнили еще в 1997-м. Надо знать какие-то магические заклинания, чтобы остановить коррозию старого Opel. Человек явно владел секретами какой-то магии. Машина реально у него почти без ржавчины. Я Omega A в таком состоянии разглядывал в 1997 году и думал, что они еще неплохо сохранились. Но сейчас, пардон, 2018-й, а на машине только поверхностная коррозия! Видно, что человек старался как мог. Мазал, ездил только летом, сражался с коррозией. Но она все-таки победила. Думаю, причиной продажи стали не поломки, а все-таки ржавчина. Человек понял, что проиграл. Сдал в трейд-ин и купил новую машину. Но все равно. За 1100 долларов, а цена после торга снизилась на сотню, это подарок! Это бесплатно вообще. Даже если есть вопросы по подвеске, ты их максимум за 150 долларов можешь решить. Но расход топлива немалый. Поверхностная ржавчина. Полностью перекрашиваешь - и у тебя машина в коллекционном состоянии. Да, если ее гонять по соли, она сгниет, три года - и все. Но всего 1100 долларов за "живой" янгтаймер бизнес-класса! Подумаю до вечера, может, и куплю".

Источник: abw.by

Далее отправляемся в Столбцы смотреть Citroёn XM 2000 г.в. с 2,5-литровым дизелем и механической коробкой передач. По словам автора объявления, машина была куплена полгода назад и приведена в порядок. Полностью обслужена, все ремни заменены. К слову, менять ремень ГРМ на этом моторе - недешевая операция.

Источник: abw.by

Продавец не смог показать нам машину лично, поэтому просто оставил ее открытой в центре Столбцов для осмотра.

В задней части с выхлопной трубой произошел какой-то "колхозинг", но в целом машинка хороша: без ржавчины, аккуратная, красивая.

На левом пороге - локальные вспучивания краски.

Перекрашена вся, кроме крышки багажника, капота и крыши, но это не смущает. Толщина ЛКП по всему кузову ровная.

"Хорошая машина. Но ты посмотри на эти "кишки" под капотом - здесь просто какое-то неимоверное количество трубок и проводов! Мотор этот далеко не самый лучший - турбодизель 2.1 лучше. Всю жизнь мечтаю о ХМ, но все-таки не рискну. Сложная машина…"

Посмотрели остальные объявления о продаже авто в Столбцах на нашем сайте - ничего не заинтересовало. Быть может, в местной газете какой-нибудь дедушка разместил объявление о продаже машины с гаражным хранением?

Покупаем районный "Прамень" - и ничего не находим. Есть только объявления "перекупов" о покупке авто - и все. При поиске машин газетными объявлениями уже никто не пользуется…

Источник: abw.by

Источник: abw.by

В одном случае "перекупов" мы все же опередили - поехали смотреть Peugeot 406 1996 года выпуска за $2700. Машина еще не выставлена на продажу, продает хороший знакомый. И это самая адекватная модель из осмотренных в этой части автомобилей! Какой ХМ, какая Multipla! Peugeot 406 - вот народная машина.

Пробег - около 300 тыс. км. Эксплуатировалась машина мало, последние годы вообще практически не ездила. Все полностью обслужено, о чем есть пометки в блокноте. Но в одном пороге дырка, есть поверхностная коррозия на кузовных элементах. С крыши капает вода… В общем, машина по технической части далека от идеала, да и марафет нужно наводить конкретный.

"Победитель сегодняшнего осмотра машин - Opel Omega A, - подводит итог покупатель. - Очень сильно жалею, что к вечеру он был продан другим людям. Так он еще и на 14-х колесах, то есть шины поменять по стоимости как в ресторан сходить".

В итоге можно констатировать, что обогнать "перекупа" у нас и близко не получилось. Машины мы смотрели уже со вторых рук: в "комиссионках", у дилера и Citroёn ХМ в Столбцах, которым продавец владеет всего полгода. Так что в этом раунде "перекупы" опередили нас, а не мы их. Но мы не сдаемся! Следующий раз пройдемся по классическим вариантам: Audi, Volkswagen...

Ни у кого нет дизельной Audi 100 "в идеале"? Год выпуска, панель и тип дверных ручек не важны - важно состояние.