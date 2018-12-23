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Вся правда о советском образовании

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  • Максим Мирович
  • 23.12.2018, 14:07
  • 1,706
Фото: getty images

Мифы, в которые некоторые продолжают верить.

Так, друзья — читаю я вот комментарии к своим постам про СССР и вижу, что пора, наконец, разделаться с мифами о советском образовании — в которые многие люди (и возможно вы сами) продолжают верить. У этого мифа несколько составляющих частей, и рассказывают они о том, что советское образование было якобы бесплатным, учителя жили очень достойной, а программы советского образования были позаимствованы у Российской Империи и были чуть ли не лучшими в мире.

На самом деле всё это не более чем мифы — и распространяют их ровно те же товарищи, что рассказывают сказки о самом вкусном в мире советском мороженом и шикарных бесплатных советских квартирах. Зачем они это делают — я не знаю (если знаете — напишите в комментариях).

Итак, в сегодняшнем посте — разбираемся с мифами о "качественном советском образовании". Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

Источник: maxim-nm.livejournal.com

1. «Советское образование было бесплатным!»

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Этот миф имеет ровно те же корни, что и россказни о "бесплатных" советских квартирах, которые я уже неоднократно разбирал в своём блоге — почитайте хотя бы вот этот пост. Повторю лишь главное — в стране нет ровным счётом ничего бесплатного. У государства нет никаких собственных денег, есть только деньги граждан, которые те заработали для этого государства — принесли эти средства в бюджет в виде налогов.

Советский человек тем и отличался от гражданина развитых стран, что никогда толком не знал — сколько и за что он платит. А налоги на самом деле были колоссальными и в отдельные этапы существования советского государства доходили до 80-90 копеек с каждого заработанного рубля. То есть, в чистом виде рабочий Иванов должен был получить например 1000 рублей, которых ему хватило бы и на оплату ипотеки, и на оплату хорошей школы для детей, и медицинской страховки, и ещё оставалось бы рублей 500-600 свободных — но вместо этого Иванов получал на руки 120 рублей и россказни о чём-то там "бесплатном". Вот ровно таким образом это всё и работало.

Помимо этого — советское образование в "великие" сталинские годы было платным ещё и в прямом смысле (а не только в виде налогов) — с 1940 по 1956 год взималась немалая плата за обучение в восьмом, девятом и десятом классах, а также под этот закон попадали все высшие учебные заведения — в сталинские годы за "вышку" надо было платить (бесплатно государство могло предоставить только "вышку" в виде пули).

И ещё нельзя не сказать про один очень важный момент — несмотря на то, что советский человек платил за всё немалые деньги (пусть и косвенно, в виде налогов) — он в довесок получал чисто совковую несвободу. "Бесплатную" квартиру, как и "бесплатную" школу, нельзя было выбрать, было очень сложно поменять, и в целом отношение было таким, словно государство подарило вам что-то из своего кармана, а вы тут ещё и ерепенитесь. "Берите что дают, а то и этого не будет!" — как бы говорило государство, забывая о том, что все эти "бесплатные" блага были созданы за налоги граждан.

2. «Советская школа была лучшей в мире!»

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Миф о "лучшей в мире" советской школе состоит из двух частей — о школе как образовательном заведении и о школе как заведении социальном. Говоря о школьной образовательной системе — почему-то часто говорят, что советская школьная программа была позаимствована в Российской Империи, в её лучших гимназиях — это все полная чепуха, авторы которой слышали звон, да хрен знают, где он.

Эта ситуация была ещё более-менее характерна примерно до середины (а местами и до конца) 1920-х годов — когда страна жила отголосками октябрьского переворота и гражданской войны. В то время на серьезные реформы в образовании не было ни времени, ни средств — и многое в советских школах (в том числе и преподаватели гимназий) оставалось из прежней жизни.

С начала 1930-х годов старая система образования была полностью сломлена и уничтожена — из школ и ВУЗов полностью убрали те предметы, что учили хоть как-то мыслить (античная философия, настоящая всемирная история, риторика, логика) — заменив их на марксистские лженауки вроде "марксизма-ленинизма" или "политэкономии"; при этом многих старых преподавателей гимназий посадили в лагеря или попросту уволили. Так что забудьте про сказки о каких-то там "царских гимназиях" — от них не осталось и следа примерно к 1927-му году.

Что касается советской школы как заведения — то это было несвободное место, полное принудиловки, муштры и почти военной субординации. Учителя и завучи обладали почти абсолютными правами — а дети имели право только подчиняться. При этом многие советские учителя были типичными носителями двойной советской морали — в школах рассказывали детям про иделы коммунизма, а сами жили совсем иной жизнью...

3. «Советские учителя жили достойно!»

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Это ещё одна часть большого совкового мифа о "великолепной системе образования" — якобы советские учителя жили очень прекрасно, могли всё себе позволить и в целом не знали бед. Это полная бредятина, о которой я хорошо знаю можно сказать из первых рук — так как в моей семье были учителя времён СССР.

Что можно сказать про жизнь советского учителя? Учителя в позднем СССР получали около 120 рублей зарплаты — что было совсем не много. Да, учителя не голодали — но например на мебель деньги приходилось собирать если не несколько лет, то несколько месяцев точно. Точно помню, что советские учительницы, что жили без мужей — жили очень небогато и не могли себе позволить ничего лишнего, о каком-то там "отдыхе за границей" не было и речи — к тому же такой сферы услуг в СССР не существовало в принципе, советский гражданин мог поехать только в тур по Золотому кольцу — любоваться увеличенными копиями спичечных домиков. А дома советского учителя тем временем дожидались всевозможные "планы уроков" и горы непроверенных тетрадей.

Помимо этого, надо сказать и то, что советский учитель был человеком подневольным — в советских школах не было никакой академической свободы – советский учитель был рабом директора и завуча, должен был постоянно писать какие-то отчёты и ходить на бесконечные "педсоветы", плюс мог привлекаться в качестве бесплатной рабочей силы для например поклейки окон — что благополучно перепоручал детям. И на такой системе был построен весь совок.

4. «Советское образование было качественным!»

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Это, наверное самая главная часть мифа — якобы советское образование было какого-то невероятного качества, а все западные образования только на него и смотрели, раззявив рот от зависти.

Разумеется, всё это сплошные сказки. Как я уже написал выше — гуманитарное советское образование сплошь состояло из лженаук вроде "марксизма-ленинизма" и прочих "измов", более-менее прилично излагались технические предметы — но они учили больше каким-то инструментальным вещам — скажем, как рассчитать тот или иной логарифм. Свободно мыслить и находить причинно-следственные связи людей не учили вовсе.

Происходило так по одной простой причине — по-настоящему образованный человек рано или поздно поставил бы под сомнение легитимность всего советского строя, так как имел бы возможность сравнивать и делать свои выводы, что было совсем не нужно советской власти.

По сути, в ВУЗах людей обучали простым утилитарным навыкам, что позволяли выполнять производственные операции различной степени сложности, готовили так сказать винтики в систему — но не учили мыслить. И все эти косяки советской образовательной системы сразу же всплыли в девяностые годы, как только советский человек столкнулся с чем-то, что не соответствовало советской действительности — начал "заряжать" банки с водой у телевизора — потому что считать логарифмы в ВУЗе научили, а общекультурный уровень, кругозор и мышление оставались совковыми.

5. «Кризис советского образования начался в девяностые!»

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Фанаты СССР время от времени вскрикивают, что вся деградация великого советского образования началась якобы только при Горбачёве, а некоторые утверждают, что все проблемы начались только в девяностые годы. Как только такому фанату СССР покажешь фотоснимок школы семидесятых годов — как тут же раздастся крик о том, что это фото сделано не ранее 1996 года, когда "Гайдар уже разворовал целиком и полностью всю страну".

На самом деле проблемы в советском образовании начались задолго до — уже в шестидесятые годы многие даже чисто технические дисциплины преподавались из рук вон плохо — молодежь бежала в города из нищих деревень, для них массово открывались ПТУ, где все науки преподавались чаще всего на низком уровне. Кроме того, были проблемы и с обновлением преподавательского состава и существовал дефицит кадров — молодежь не спешила идти учиться на слабо оплачиваемую работу учителя, и часто в школах работали дамы уже глубоко пенсионного возраста (70+ лет) — посмотрите хотя бы советские фильмы, в них полно таких пожилых училок.

Помимо этого, примерно с 1970-х годов зарплата учителя стала стремительно падать — если в 1960-м году зарплата учителя составляла 79% от средней зарплаты в промышленности, то в 1985-м — всего 63%. В общем, как видите — все "проблемы школ девяностых годов", вроде дефицита кадров, пожилых брюзжащих учителей и нищенской зарплаты — начались ещё в СССР.

Вместо эпилога.

Вместо эпилога хочется написать несколько слов о современном образовании. Принято считать, что оно ушло очень далеко от СССР — но это не так. И в России, и в Беларуси, и в Украине школьное образование остаётся в достаточной степени совковым — дети всё так же должны вставать при входе учителя (атавизм, оставшийся от совковой муштры), осталась неизменной система разделения на классы, система отношений завуч-учитель-ученик, казарменная принудиловка и совковая несвобода.

Кроме того — большинство современных учителей учились ещё во времена СССР и носят в головах совок, так что я даже не знаю, когда здесь наступят перемены...

Максим Мирович


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