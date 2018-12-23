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Владимир Величкин: Случай с блогером Петрухиным говорит о деградации госорганов

  • 23.12.2018, 14:20
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Сергей Петрухин

Правозащитник прокомментировал инцидент на границе.

19 декабря блогера Сергея Петрухина сняли с автобуса на пограничном переходе с Литвой «Привалка», сообщает «Брестская весна».

Пограничник, который ставил печать в паспорт, объяснил, что Ленинский РОВД г. Бреста наложила запрет на пересечение границы.

По возвращении в Брест блогер потребовал книгу замечаний и предложений и спросил в Ленинском РОВД: «За что запретили выезд, почему не сообщили о запрете и что сделать, чтобы этот запрет снять?».

Вскоре после визита в отделение по гражданству и миграции ОВД администрации Ленинского района г. Бреста блогер узнал, что следователь СК Андроник Хачатрян лишил его права выезда за границу.

Напомним, в июле 2018 года против брестского блогера Сергея Петрухина следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 189 УК «оскорбление». Блогер якобы «оскорбил» своими видеороликами двух милиционеров.

«Интересно, что в документе, который нам показали в ОГиМ Ленинского района, следователь Хачатрян сослался на 11-ю статью Закона «О порядке выезда из Республики Беларусь», а эта статья называется «Порядок снятия (отмены) временного ограничения права граждан на выезд из Республики Беларусь» и сотрудники ОГиМ этого не увидели.

Это свидетельствует о низкой правовой квалификации как следователя, так и сотрудников ОГиМ, наблюдаем общую деградацию госорганов», - комментирует ситуацию правозащитник Владимир Величкин.


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