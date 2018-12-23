На границах Беларуси с Литвой и Польшей образовались внушительные очереди 1 23.12.2018, 14:34

Белорусы едут за покупками на праздники.

Белорусы, желающие провести Рождество в Польше и Литве, а заодно затовариться по старым лимитам, проводят на границе по несколько часов. Внушительные очереди образовались в некоторых пунктах пропуска, самая напряженная ситуация в эти часы — в «Котловке», «Каменном Логе» и «Бресте».

Выезжающие в Литву и Польшу пользователи Onliner делятся впечатлениями о прохождении границы на нашем форуме. Судя по сообщениям, процедура оформления может занять пять и более часов:

«Лоша, выезд из РБ. Приехали в 7:40, машин 35—40 было, стабильно подъезжали, за 2 часа прошли белорусскую. Сейчас уже почти полчаса стоим, нейтралка забита, литовцы — лентяи)».

«5 часов в общей сложности на Котловке».

«Ребят, на выезде из Беларуси следующая ситуация: приехали к 6:40 и вот только сейчас всё прошли» (12:28. — Прим Onliner).

«Фуххххх. Выехали с границы))))) с 20:00 до 4:00 проходили».

По данным на 12:00, в пункте пропуска «Котловка» проверки документов в очереди ожидают более 60 легковых машин, аналогичная загруженность в пункте пропуска «Брест». В «Каменном Логе» в очереди стоят более 50 машин, в «Лоше» — более 30, в «Беняконях» и «Урбанах» — более 20.

Обстановку в автодорожных пунктах пропуска можно отслеживать в онлайн-режиме на сайте Погранкомитета. Информация о количестве машин в очередях обновляется каждый четный час круглосуточно.