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Patriot в Турции: Эрдоган ударил в спину Путину

  • 23.12.2018, 14:38
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Анкара играет на повышение ставок.

Соединенные Штаты и Турция ведут торги. И небезуспешно. Каждая из сторон добивается своего, и даже добилась уже. Итогом же будут не только внутриполитические дивиденды, но и серьезные изменения в политике Средиземноморского региона, которые Вашингтон, по сути, и так запустил, когда к неудовольствию Анкары существенно улучшил отношения с Грецией, пишет dsnews.ua.

Переговоры и торги ведутся сразу в нескольких взаимосвязанных направлениях. В частности, вокруг поставок вооружений. Здесь стоит напомнить, что Анкара заинтересована в приобретении американских истребителей пятого поколения F35. Два из них даже получила в Форт-Уэрте (Техас), но после процесс застопорился, поскольку Турция — член НАТО — решила закупить российские ЗРК С-400. Что возмутило и альянс, и США. Последние даже прямым текстом говорили о возможных санкциях, если турки все же приобретут эти комплексы. Стороны с различной интенсивностью принялись обмениваться выпадами в адрес друг друга. Но при этом Турция подает запрос на покупку четырех комплектов систем ПРО Patriot — с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. 18 декабря становится известно, что Госдепартамент одобрил контракт на сумму $3,5 млрд. Турецкие ВС получат 20 автономных пусковых установок M903, четыре станции управления перехватом, четыре радиолокационные станции управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3 и сопутствующее оборудование. Теперь Турция обезопасит свое небо, заменив наконец-то устаревшие MIM-14 Nike-Hercules (тоже США). И это на руку как НАТО, так и Штатам.

Американские системы — альтернатива российским С-400, которые Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, использовал как инструмент шантажа Вашингтона с целью заполучить именно Patriot. В подтверждение тому приведем слова его представителя Ибрагима Калына, который в конце ноября сказал: Турция готова купить эти системы, если получит "хорошее предложение" от США. Решение Госдепа говорит о том, что это "хорошее предложение" поступило. Не сообщается пока о том, будет ли выполнена сделка на поставку С-400 в 2019 г. Но очевидно, что Эрдоган мастерски использовал Россию в своих интересах.

Да и в целом спор между США и Турцией вокруг поставок вооружений, судя по всему, движется к разрешению. Следующим решением Госдепа вполне может стать зеленый свет на продажу F35. Турецкий президент двумя днями ранее говорил о намерениях закупить сразу 120 истребителей. Каких именно, не уточнял. Однако помня, что один истребитель в зависимости от комплектации стоит от $83 млн до $108 млн, сделка была бы очень выгодной.

В совокупности с Patriot эти истребители пятого поколения в значительной степени усилят военный потенциал Турции, а следовательно, закрепят ее в качестве мощного регионального лидера, с которым приходится считаться даже Вашингтону. Кстати, интерес у турок к комплексам Patriot имеется довольно давно. Еще в 2012 г. три союзника Турции по НАТО — Германия, Нидерланды и США — на запрос Анкары решили развернуть шесть таких батарей в трех городах на границе с Сирией, где на тот момент война шла уже год. Правда, этого было недостаточно, поскольку защиту турки как бы отдали на аутсорсинг. Так почему бы турецкой стороне и не обзавестись Patriot? Учитывая, что у Анкары есть свои планы на Сирию, на территории которой в рамках военных операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" турецкие силы создали буферную зону. К тому же на фоне переговоров с США Эрдоган заявил 18 декабря о запуске новой операции против сирийских курдов.

Курды, между прочим, вторая составляющая переговоров и торгов. Анкара стимулирует США ускориться с "отселением" своих союзников за Евфрат. Чтобы заставить Вашингтон согласиться на это, турецкие чиновники устроили серьезную информационную атаку. Так, глава МИД Мевлют Чавушоглу опять-таки на этой неделе заявил, что президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сирии. На следующий день слово взял турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу, привнесший в монолог Анкары нотку угрозы. Он заявил, что Штаты, мол, в 2017 г. не поддержали операцию "Щит Евфрата", угрожали в 2018 г., когда проводилась операция "Оливковая ветвь", а "теперь же Вашингтон пытается предпринять аналогичные шаги к востоку от реки Евфрат. Турция не позволила сделать это ранее, не позволит и сейчас".

В Вашингтоне на воинственность Анкары устами спецпосланника по Сирии Джеймса Джеффри ответили, что, во-первых, Штаты поддерживают курдов "временно" и отношения с ними "деловые", во-вторых, идея Турции начать новую операцию "плохая". Таким образом, США осадили турок, посоветовав фактически не форсировать события. Проще говоря, будет вам операция и курдов мы "сольем" (опять), но не стоит торопить события.

Такой обмен ударами — это нормально. Это дипломатия. Все пытаются выжать максимум и в качестве компромисса достичь обоюдной выгоды. У Турции и США пока получается. Но при этом переговоры не ограничиваются лишь оружием или операцией в Сирии. Еще одним камнем преткновения является экстрадиция проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Турцией в попытке совершения госпереворота. Ну, как экстрадиции. На деле-то Гюлен Турции в Турции и не нужен. Как и США. Обе стороны устраивает его текущее местоположение, поскольку таким образом для турок он остается "корнем зла". И к тому же всегда есть повод встретиться и поторговаться.

Например, как сейчас. Все тот же Чавушоглу утверждал, что Трамп, дескать, пообещал Эрдогану на саммите G20, что рассматривает вопрос экстрадиции Гюлена. В свою очередь, "Голос Америки" со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщает, что ничего такого Трамп президенту Турции не обещал. Однако определенный процесс касательно FETO все идет. По словам главы МИД Турции, агенты ФБР в Нью-Джерси начали аресты членов организации Гюлена и ведут работу в их отношении в 15 штатах. Правда это или нет? Вполне возможно. Если учесть, что в ноябре в Турцию из США был депортирован глава фонда организации Салих Гезегир, обвиняемый в попытке сексуального домогательства. Американский телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленные источники, полагает, что вслед за Гезегиром депортируют и самого Гюлена в рамках сделки, целью которой якобы является помощь США кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману в рамках дела об убийстве журналиста Джемала Хашогги. В обмен на Гюлена, отмечает СМИ, Турция снизит требования к саудовцам. А Анкара, напомним, настаивает на аресте причастных к убийству колумниста The Washington Post.

Версия эта заслуживает внимания и очень даже реальна. Но, повторимся, Гюлен, проживающий в Пенсильвании уже 20 лет, турецкой стороне на скамье подсудимых не нужен. Проповедника Вашингтон "сдавать" не будет, но может подумать насчет изменения статуса самой организации. И уже это станет подарком Эрдогану под местные выборы в Турции 2019 г., которые, как говорил турецкий лидер в октябре, "могут стать концом основной оппозиционной" Народно-республиканской партии (НРП). Гюлен уже в преклонном возрасте (77 лет). А Эрдогану, выстраивающему свою неоосманскую империю, нужен преемник Гюлена в качестве нового "вечного зла". В случае успеха на местных выборах оппозицию ведь "затрут", на что непрозрачно намекнул сам Эрдоган. Однако внутренне-внешний враг нужен для консолидации населения, и FETO подходит как нельзя лучше.

Просто Анкара сейчас играет на повышение ставок, чтобы получить от Штатов максимально доступное количество "плюшек". США на эти многочисленные спекуляции могут ответить, к примеру, делом о незаконном лоббировании интересов Эрдогана во время президентской кампании в Штатах в 2016 г. И здесь, как в случае с россиянами, снова не обошлось без экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Суд Виргинии, как сообщает The New York Times, обвинил двоих бывших партнеров Флинна Экима Альптекина и Биджана Киана в нарушении федеральных законов о лоббировании. Расследование, напомним, американские правоохранители начали в 2016 г. после статьи Флинна в The Hill, в которой он критиковал Гюлена и призывал помочь Турции. Киан, по данным следствия, помогал Флинну разработать лоббистский проект для Конгресса США, чтобы добиться согласия законодателей на экстрадицию проповедника. Спонсировал проект Альптекин — близкий к Эрдогану бизнесмен. Теперь Киану грозит 15 лет тюрьмы, а Альптекину — 35 (его обвиняют еще и в даче ложных показаний ФБР). А Флинн... Его уже не жалко. Экс-советник спекся, но еще может быть полезен, чтобы, например, усилить переговорные позиции американцев. Если Анкару устроят условия сделки, предложенной США, то саудовский принц будет навечно в долгу у нынешней администрации, гарантируя тем самым сохранность крепкого союза Вашингтона и Эр-Рияда. Ко всему еще и американо-турецкие отношения в значительной степени улучшатся, как и ситуация в регионе. Единственные проигравшие — Москва с ее С-400 и, собственно, агнцы из FETO.


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