Бумажные кораблики надежды Виктор Горбачев, «Солидарность»

23.12.2018, 14:49

Фото: Романа Протасевича, Еврорадио

И совсем уже не смешно, однако.

Страна меняется. Наступает "демократия". Ну, как бы. Так говорят. Чудеса случаются. Иногда. Особенно под новый год. Типа, от "дедушки мороза". Значит, где-то и что-то поджимает властям. Хочется кредитов. Хочется внимания мировой общественности. Ну, не всегда же властям повышать цены на все и по карманам граждан шнырять? Иногда можно и косточку подкинуть. Имитацию демократии. Чтобы заговорили о переменах к лучшему. Как бы.

Вот, принято решение (правда, лишь во втором чтение в палате представителей) отменить в уголовном кодексе статью 193.1 - деятельность от имени незарегистрированной организаций. Ну, еще должен это одобрить "совет республики" и, самое проблемное и важное, подписать, как бы "президентом". Теперь хотят за это не в тюрьму и на нары помещать, а всего лишь наказывать штрафом в сумме примерно до 600 долларов.

Пока одни пищат про демократический возможный шаг, в виде отмены 193.1, в это время судят за кораблики. В Минске. В центре Европы. Ну, так говорят про центр разные органы. Странные органы. А судят то, не за настоящие и проходящие по Азовскому морю вдоль Керченского моста кораблики. За самые что ни на есть бумажные. Маленькие. Ибо, 26 ноября к посольству России в Минске пришли около десяти человек и оставили возле забора бумажные кораблики в цветах украинского флага. А сегодня их за это судят. По статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Вот и вся демократия. Одной рукой как бы делают демократический вброс на вентилятор, а другой, подло давят тех, кто за мир во всем мире. Чтобы знали свое место. Не дергались.

А в это время, в Японии (да и во всем мире) существует легенда, согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, (в виде корабликов) может загадать желание, которое обязательно исполнится. И запустить их. По воде. В 1959 году в Парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, изображающая девочку Садако с бумажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано: «Это наш плач. Это наша молитва. Мир во всем мире». Люди во многих странах запускают кораблики надежды. Даже в России за это не судят . Даже! В Питере часто проходит такая акция. Ну, а мы в центре Европы. Тут кораблики не прокатывают. И тут не просто судят за бумажные кораблики, их еще и отбирают. Люди в штатском бегают в суде за бумажными корабликами. Понимаете? Бегают за корабликами! А вдруг не туда поплывет и сознание людское изменит? Представляете, сколько одновременно надо было бы привлечь сотрудников полиции в Японии, чтобы кораблики отлавливали? Десятки тысяч!

А вот мы так и живем. За ними бегаем, судим. А вы про отмену статьи 193.1. Хотя да, демократия. Как бы.

И вообще то, с новым годом всех! И да, когда захотите посетить у себя в городе центральную елку в новогоднюю ночь, помните про демократию! Ибо. Ибо она будет в обязательном порядке обложена турникетами, металоискателями и людьми в форме и в штатском. А вдруг вы пожелаете под елочку возложить бумажный кораблик надежды? Уж извольте. Хоть мы и в центре Европы, но не настолько же.

Маразм не знает дна. Вроде бы достигли. Ан нет! Падение еще глубже. И затем еще глубже. Нет этого днища! И совсем уж не смешно, однако.

Виктор Горбачев, «Солидарность»