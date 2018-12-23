Нино Галович покинул минское «Динамо» 23.12.2018, 15:07

Нино Галович

После ухода Александра Нойока хорват был капитаном клуба.

Хорватский защитник минского «Динамо» Нино Галович ушел из команды по истечении срока действия контракта. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Галович перешел «Динамо» зимой 2016-го года. За 2 сезона в клубе он провел 69 матчей, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне на счету Галовича 4 гола в 27 матчах высшей лиги. В 6 играх Лиги Европы 26-летний центральный защитник забил дважды.

После ухода Александра Нойока в июле 2018 года Галович стал капитаном «Динамо».