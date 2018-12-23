На Индонезию обрушилось вулканическое цунами 23.12.2018, 15:15

Погибло не менее 222 человек.

По последним данным, 222 человека погибли в результате цунами, обрушившегося на населенные пункты на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что еще 843 человека получили ранения, 30 числятся пропавшими без вести, передает Франс пресс. Повреждены сотни домов, сообщает ВВС.

Фото: AFP/Getty Images

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау.

На кадрах, размещенных представителем агентства по борьбе со стихийными бедствиями, видны последствия цунами - затопленные улицы и перевернутые машины.

Геологическая служба Индонезии сообщает, что извержение в пятницу продолжалось две минуты и 12 секунд, в результате чего столб пепла поднялся над островом на 400 метров.

Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 декабря 2018 г.

В социальных сетях распространяют видео, на котором волна врезается в пляжный тент, под которым выступала местная рок-группа Seventeen, и музыкантов волной сносит со сцены.

Позже вокалист группы опубликовал в "Инстаграме" видео, где сказал, что погибли басист и менеджер группы, а три других члена группы и его жена пропали.

Зондский пролив разделяет острова Яву и Суматру и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.

Что стало причиной цунами?

Спасатели сейчас проверяют версию о том, что причиной цунами могло стать извержение Анак-Кракатау.

Вулкан Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") проявлял особую активность с июня 2018 года, время от времени выбрасывая в атмосферу огромные столбы пепла, а иногда и так называемые вулканические бомбы - комки лавы, вылетающие из жерла вулкана при извержении.

Анак-Кракатау возник в 1928 году в кальдере Кракатау - вулканического острова, который исчез после громадного извержения в 1883 году.

Изначально Анак-Кракатау был подводным вулканом, но постоянные извержения лавы привели к возникновению нового острова, достигающего 300 метров над уровнем моря.

Анак-Кракатау с самого начала своего возникновения отличался повышенной вулканической активностью - извержения происходили раз в два или три года.

Когда произошло извержение изначального Кракатау 27 августа 1883 года, столб пепла достигал 20 километров, а звуки извержения были слышны от Австралии до Маврикия, в 4.5 тыс. километров от острова.

Тогда вся соседняя местность оставалась во тьме больше двух суток, а погодные условия по всему миру изменились на ближайшие несколько лет.

Анак-Кракатау несколько раз извергался в последние месяцы, это фото было сделано в июле

Фото: Getty Images

Это фото Анак-Кракатау было сделано норвежским фотографом Ойстейном Лундом Андерсеном в субботу

Фото: OYSTEIN LUND ANDERSEN

Цунами - частое явление в Индонезии, в стране много как наземных, так и подводных вулканов.

В сентябре 2018 года больше двух тысяч человек погибли на острове Сулавеси, когда в результате землетрясения цунами разрушило город Палу на этом острове. Оно обрушилось на город почти сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.

Некоторые жители искали убежища от цунами в мечети

Фото; reuters

Цунами разрушало дома и переворачивало автомобили

ФОто: BNPB

Дома, расположенные рядом с пляжем Аньер на западном побережье Явы, были разрушены

Фото: EPA

В декабре 2004 года в результате мощного землетрясения в Индийском океане погибли около 228 тысяч человек в 14 странах, включая Индонезию.

В Индонезии часто происходят землетрясения, Анак-Кракатау входит в число вулканов, расположенных на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - это зона с интенсивной вулканической и сейсмической активностью.

Извержение Анак-Кракатау началось в конце сентября.