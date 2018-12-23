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Фотофакт: Вифлеемский огонь в Минске

  • 23.12.2018, 15:22
Фото: jan.by

Его получат все белорусские католики.

Белорусские католики в ближайшее время получат Вифлеемский огонь – вечером 22 декабря скауты из католических общин доставили его в Минск в кафедральный костел Пресвятого Имени Девы Марии.

Скаутов с огнем встретил Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, сообщает catholic.by.

Далее огонь будет доставлен в областные города Беларуси, откуда разойдется по приходам, чтобы верующие могли принести его в свои дома.


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