Фотофакт: Вифлеемский огонь в Минске
- 23.12.2018, 15:22
Его получат все белорусские католики.
Белорусские католики в ближайшее время получат Вифлеемский огонь – вечером 22 декабря скауты из католических общин доставили его в Минск в кафедральный костел Пресвятого Имени Девы Марии.
Скаутов с огнем встретил Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, сообщает catholic.by.
Далее огонь будет доставлен в областные города Беларуси, откуда разойдется по приходам, чтобы верующие могли принести его в свои дома.