Фотофакт: Вифлеемский огонь в Минске 23.12.2018, 15:22

Фото: jan.by

Его получат все белорусские католики.

Белорусские католики в ближайшее время получат Вифлеемский огонь – вечером 22 декабря скауты из католических общин доставили его в Минск в кафедральный костел Пресвятого Имени Девы Марии.

Скаутов с огнем встретил Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, сообщает catholic.by.

Далее огонь будет доставлен в областные города Беларуси, откуда разойдется по приходам, чтобы верующие могли принести его в свои дома.