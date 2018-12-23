Генерал ВВС США рассказал о превосходстве «стелс» над ПВО России 23.12.2018, 15:29

F-117A "Стелс"

Фото: wikipedia

С-400 бессильны перед американскими технологиями.

Российские зенитные комплексы С-300 и С-400, которые Москва описывает как "передовые", фактически не способны уничтожить американскую стелс-авиацию нового поколения. Об этом рассказывает издание Warrior со ссылкой на генерал-лейтенанта ВВС США Дэвида Дептула (перевод – newsader.com).

Многие специалисты соглашаются с тем, что в условиях работы новейших средств противовоздушной обороны (ПВО) "самолетам-невидимкам" действительно будет труднее сохранять незаметность. Тем не менее, есть множество причин, по которым современным средствам ПВО будет крайне тяжело – если не невозможно – сбить стелс-платформу после ее фиксации радаром. Это обстоятельство позволит стелс-системам на протяжении многих лет оставаться почти неуязвимыми перед зенитными комплексами.

"Бистатический радар может помочь обнаружить малозаметный самолет. Однако для того, чтобы перехватить «невидимку», нужно передать данные о его местоположении с большого радиолокатора на гораздо меньший радар-перехватчик. Он должен быть размещен на летательном аппарате или ракете, которые были бы способны непрерывно отслеживать цель", – объясняет Дептула, ныне занимающий должность декана Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

"Если вы перемещаете трек с радиолокатора на перехватчик, способный поражать цели на более дальних дистанциях, чем те, на которых невидимка мог бы обнаружить и сбить этот перехватчик, это значительно снизит вероятность поражения невидимки. Обнаружение – это не главное. Существует целая цепочка задач, каждая из которых должна быть успешно решена для того, чтобы перехватить и уничтожить малозаметный самолет", – подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, описанный "трансфер", идущий от наземного радара с предельно большой апертурой к радару с гораздо меньшей апертурой, создает существенные проблемы для ПВО. "Даже если радар выполнит обнаружение, далее ему предстоит отслеживать цель. Данные будут переданы на ракету, использующую гораздо более маленький радар, чем тот, который использовался для обнаружения", – продолжил он. Эксперт добавил, что даже в случае успеха на этом этапе стелс-технология может заставить перехватчик промахнуться в финальной точке. "На каждом последующем шаге технология малозаметности уменьшает вероятность успешного перехвата", – подытожил генерал.

Эволюция стелс-технологий

Тем не менее, как указывает издание, американские разработчики продолжают спешно искать новые решения для стелс-технологий следующего поколения в свете стремительной и масштабной модернизации, которой подвергаются зенитные системы России и Китая.

Ранее в этом году производители завершили очередной этап работы над проектом стелс-бомбардировщика следующего поколения B-21 Raider. Разработка, держащаяся в строгой секретности, выведет технологии малозаметности на беспрецедентный уровень, пишет Warrior. Обеспечивать ее будут, среди прочего, специальное покрытие, уменьшение радиолокационного сечения, система подавления тепловых сигнатур, а также минимизация вертикальных элементов в конструкции самолета.

По замыслу создателей, благодаря стелс-технологиям Raider сможет держать под прицелом "любую цель в любой точке мира в любое время". Об этом говорится в очерке "Императив стелса", подготовленном в Институте Митчелла. Согласно документу, США разрабатывают четвертое поколение самолетов-невидимок. По данным полковника ВВС США Мейса Карпентера, нынешние технологии обеспечивают гораздо большие мощности по сравнению с теми, которые были доступны разработчикам F-117 и B-2 – стелс-машинам, разработанным соответственно 40 и 20 лет назад.

За всю сорокалетнюю историю стелс-авиация США понесла лишь одну потерю – в 1999 году во время операции НАТО в Югославии. Тогда сербская зенитная система сбила F-117. Пилот катапультировался и был спасен союзными силами. F-117 эксплуатировался с 1981 по 2008 годы и был заменен более совершенным истребителем F-22.

Raider будет отличаться и от уже действующих истребителей пятого поколения, таких как F-22 и F-35. В их конструкциях используется ряд вертикальных поверхностей управления полетом, которые уменьшают малозаметность. Будучи более уязвимыми для радиолокаторов наблюдения с малой апертурой, F-35 и F-22 в значительной степени полагаются на скорость, маневренность и ударные системы в борьбе против ПВО. Наличие вертикальных поверхностей встроено в природу истребителя – в этом его отличие от высотного бомбардировщика.

Как отмечается, беспрецедентное преимущество при разработке нового бомбардировщика дает технический прогресс в области передовых компьютерных симуляций. Благодаря этому ряд решений могут быть найдены без необходимости производить и тестировать прототипы.

Новый самолет будет спроектирован так, чтобы иметь "глобальную досягаемость" – отчасти за счет широкого арсенала оружия большой дальности. B-21 будет способен переносить не только ныне имеющиеся вооружения, в том числе ядерные бомбы, но и вооружения, находящееся в разработке. В их числе – ракета сверхдальнего действия LRSO, проектом которой с августа 2017 года на конкурентной основе занимаются Raytheon и Lockheed Martin. На нее будет устанавливаться как обычная, так и ядерная боеголовка. Это будет крылатая ракета-невидимка, способная прорывать вражескую систему ПВО любой плотности.