Ловушка договоров подряда: состоялся суд по делу бригады строителей из Слонима 2 23.12.2018, 15:36

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Иски строителей частично удовлетворили.

21 декабря судья Евгений Навроцкий суда Первомайского района Минска частично удовлетворил иски строителей из Слонима к ООО «СтильСтандартСтрой». Решение полностью отвечает пожеланиям ответчика: по искам работников суд не взыскал ни одной копейки, передает praca-by.info.

Интересы истцов, вступивших в РЭП, представлял правовой инспектор труда по Минску и области Юрий Беляков.

Каждый из 16 членов бригады заявил претензии к ООО «СтильСтандартСтрой» на сумму от 2,5 до 4 тысяч рублей.

В суде истцы пояснили, что с марта 2018 года они работали в Осиповичском районе на объекте ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; дочернее предприятие «Газпрома» рассчиталось с ООО «СтильСтандартСтрой», но директор отказался заплатить рабочим.

Строители работали по 9-11 часов в сутки, потому что до момента окончания работ компания хорошо оплачивала их труд: по 11 рублей 70 копеек в час.

Ответчик заявил, что всем рабочим, у которых есть договора подряда, компания должна небольшие деньги за август; оставшимся четырем строителям, работавшим на «честном слове», организация вообще ничего не должна.

Часть рабочих работала по договорам подряда, по которых «СтильСтандартСтрой» имел небольшую задолженность – до 400 рублей. Эти суммы с пеней судья и взыскал.

- Решение суда первой инстанции фактически аналогично решению, которое вынесла судья Московского суда Минска Светлана Смолина по делу кровельщиков. Напомним, тогда судья полностью удовлетворила иск по документам, которые предоставил Трест Белтрансстрой. По делу слонимских строителей мы еще не получили мотивировочную часть решения, но я не сомневаюсь, что она будет такая же, как и у Смолиной: с ошибками, с неточностями, противоречащей материалам дела, которые исследовал суд, - говорит Юрий Беляков.

Вот лишь некоторые факты, которые прозвучали в суде. В материалах дела есть распечатки данных по номерам телефонов строителей, которые подтверждают, что в июле и августе 2018 года они работали на объекте по 9-11 часов. Причем все строители: работавшие и по договорам подряда, и без них. Прорабы ответчика в табелях рабочего времени той части строителей, которые работали по договорам, проставили по 2 часа, соответственно, эти два часа и оплатили. Суд посчитал это правильным.