Украина усилила охрану в Азовском море 23.12.2018, 15:41

Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины пополнил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Об этом 22 декабря сообщил украинский военный портал.

Во время испытаний катер показал максимальную скорость 45,5 узлов. Отмечается, что он соответствует "высоким стандартам акустического комфорта".

Катер UMS – PATROL 1000 был разработан для несения патрульной службы и других аналогичных функций, предназначенный для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей. Водоизмещение катера составляет 7,4 тонны.

21 декабря агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что в направлении Азовского моря движется российский ракетный фрегат.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса РФ. Украина считает моряков военнопленными.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.