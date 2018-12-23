Bloomberg: 2018 год был плохим для Путина; следующий будет еще хуже 1 23.12.2018, 16:00

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Российская экономика ослаблена санкциями и снижением нефтяных цен, а рейтинги популярности президента РФ падают.

Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин с блаженной улыбкой сказал, что главными событиями 2018 года была его победа на выборах и прошедший в России чемпионат мира по футболу. Это неожиданно оптимистичная оценка года, который никак нельзя назвать одним из лучших для российского президента, пишет Bloomberg (перевод - inosmi.ru).

В марте он выиграл еще один президентский срок, набрав 77% голосов. Но, как и на всех прочих выборах в путинскую эпоху, аналитики нашли статистические доказательства подтасовок. Путину фальсификации помогли, но на прошедших в этом году губернаторских выборах они не дали результатов. И хотя Кремлю удалось утвердить свою власть над ключевыми регионами, такими как Приморский край на Дальнем Востоке, избирателям стало легче оказывать сопротивление манипуляциям и обману.

Недовольство возникло во многом из-за того, что Путин решил повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин с 60 до 65. Российскому правительству со времен распада Советского Союза не хватало храбрости пойти на такой шаг. Президент провел реформу умело, использовав накопленные за 18 лет пребывания у власти навыки и умения. Правительство объявило о повышении пенсионного возраста во время чемпионата мира по футболу, когда в обществе зашкаливал гормон удовольствия. Потом оно позволило критикам изложить свои аргументы и пошло на незначительные уступки. Но это не помогло. Популярность Путина резко упала с того пика, на котором она находилась в марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. После этого она так и не восстановилась.

Безусловно, любой политик был бы счастлив, имея рейтинг одобрения более 60%. Но для Путина появились тревожные знаки. В конце ноября свой опрос провел Левада-Центр, последняя независимая социологическая организация в России. 61% россиян заявил, что Путин несет полную ответственность за существующие в стране проблемы. Это самый высокий показатель с начала проведения опросов. В марте так считали всего 52% респондентов.

Путина начали критиковать, особенно молодые россияне, которые не знают никакого другого руководителя. Недавно взбунтовалась часть российских рэперов, в том числе те, кто был лоялен к Путину и поддерживал его политику. Кремль также обеспокоен тем, что на митинги борца с коррупцией Алексея Навального ходит в основном молодежь. Когда российского президента на пресс-конференции спросили, не боится ли он потерять молодежь, Путин заявил, что ее нужно терпеливо убеждать в привлекательности консервативных ценностей, которые он проповедует. Но пока это не очень хорошо работает.

Чемпионат мира был важным событием не только для Путина. Многие россияне внезапно обнаружили, что их страна может открыться миру, разогнав спертый воздух мелочного притеснения. Улыбающиеся и снисходительные полицейские, радостная толпа всех цветов кожи, круглосуточные гуляния и веселье, а также национальная сборная, сыгравшая лучше, чем ожидалось, — все это дало людям возможность какое-то время радоваться. Но отрезвление было неизбежно. Во время финального матча продюсер политизированной панк-группы «Пусси Райот» Петр Верзилов и несколько девушек выбежали на поле в полицейской форме, чтобы привлечь внимание публики к другой российской реалии. В сентябре после судебных слушаний Верзилов был отравлен. Мужчину отвезли на лечение в Берлин, где врачам удалось его спасти.

Преступников так и не поймали, но об использовании яда в путинской России в 2018 году говорили очень много после неудачного отравления в Британии бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Это положило начало серии тревожных разоблачений агрессивной, но зачастую неуклюжей деятельности российской военной разведки, ранее известной как ГРУ.

Из-за этих мрачных событий, а также из-за сообщений о том, что Россия использует наемников в целом ряде стран от Украины до Центральноафриканской Республики, Путину стало трудно играть роль государственного деятеля мирового масштаба. Его июльская встреча с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки прошла хуже, чем можно было ожидать. Что бы они там ни обсуждали, реакция в США оказалась настолько резкой и негативной, что Трампу пришлось отказаться от заключения любых соглашений с Путиным. Попытки проникнуть в Европу через довольно пророссийские популистские партии провалились, и даже итальянский политик правого толка Маттео Сальвини, призывавший ЕС отменить санкции против России, ничего не сделал для Путина после прихода к власти.

Единственный успех российского президента в Европе в этом году связан с экспортом природного газа. Германия упорно отказывается отменить прокладку трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на давление США и возражения Польши, прибалтийских стран и Украины. Германии очень нужен дополнительный российский газ, чтобы достичь своих целей в борьбе с загрязнением окружающей среды. Трубопровод «Турецкий поток», который должен снабжать газом Турцию и страны Южной Европы, недавно был выведен на берег Турции. Если эти трубопроводы в ближайшие годы войдут в строй, у россиян появятся немногочисленные основания благодарить Путина после его ухода. Но если эти проекты будут сорваны из-за санкций, это тоже будет его деструктивное наследие.

Между тем, Соединенные Штаты ужесточают санкции против России, и хотя администрация Трампа намеревается снять ограничения с крупнейшего в этой стране производителя алюминия компании «Русал», в результате победы демократов на ноябрьских промежуточных выборах следует ожидать новых карательных мер.

Путин также не сумел превратить успехи российских военных в Сирии в политические достижения. Даже если США выведут оттуда свой небольшой воинский контингент, устроить политическое урегулирование в пользу путинского союзника Башара аль-Асада будет трудно. В такой сделке не заинтересована Турция, которая также активно участвует в сирийской войне, а также Германия и Франция, от которых ждут инвестиций на послевоенное восстановление Сирии. Переговоры затянутся, а результаты будут весьма неопределенные.

Путин также не может установить свое влияние в Ливии и Венесуэле, которые очень важны для российского нефтяного сектора. Кремль проник и в ту, и в другую страну, обхаживая действующих и потенциальных руководителей авторитарного толка, но ситуация в обеих странах весьма переменчива. Путину в оставшиеся годы будет очень трудно сохранить свои позиции в Ливии и Венесуэле, одновременно ведя борьбу на других зарубежных фронтах.

В частности, Украина является тем фронтом, где Путин не может победить. Кремль не сумел предотвратить раскол в православной церкви, вызванный стремлением Киева обрести духовную независимость от Москвы. Украинцы в целом не прониклись особыми симпатиями к России, несмотря на экономические и военные трудности своей страны, а Украина будет все больше и больше сближаться с Западом. Следующему президенту Украины, которого изберут в 2019 году, будет сложно идти на уступки Путину, даже если это будут уступки тактического характера.

А поскольку экономика России в застое, страдает от неэффективности и коррупции, а население вряд ли захочет и дальше затягивать пояса, Путин не ощущает достаточной уверенности у себя в стране и не может идти на чрезмерные риски за рубежом. У него может возникнуть соблазн заварить какую-нибудь кашу ради восстановления своей популярности, но он вряд ли ему поддастся, потому что во второй раз результат может оказаться прямо противоположным. Его пропагандистская машина не в силах скрыть недовольство экономическими условиями. На пресс-конференции Путин говорил о 0,5-процентном росте доходов с поправкой на инфляцию, хотя в действительности по официальным данным за первые 11 месяцев налицо снижение в 0,1%.

Следующий год будет трудным. Радости от перевыборов и крупных спортивных событий не будет, а Путину придется вести тяжелую борьбу против отдалившегося от него Запада. Он будет пытаться сохранить плацдарм на Ближнем Востоке и в Африке, обеспечить стабильность финансов в стране, чтобы выдержать удары санкций, и выстоять в условиях снижения нефтяных цен. Поскольку ярких достижений на горизонте не видно, этому самовластному правителю будет нелегко восстановить свою слабеющую привлекательность, а те фракции, которые существуют во власти и готовятся к эпохе после Путина, станут заметнее и смелее.