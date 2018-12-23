Пять самых грозных авианосцев всех времен 1 23.12.2018, 16:17

Рейтинг составил журнал The National Interest.

Боевой корабль — не просто кусок стали, это симбиоз оружия, сложнейших механизмов и экипажа. Такой корабль можно назвать лучшим, если он максимально подходит для поставленной перед ним боевой задачи и справляется с ней безукоризненно.

Журнал The National Interest (перевод - tut.by) составил рейтинг самых смертоносных авианосцев всех времен. Определяющими стали три критерия: высокие характеристики, пригодность для выполнения поставленных задач и усердная команда.

«Мидуэй» (CV-41)

«Мидуэй» в 1965 году

Фото: wikipedia.org/U.S. Navy photo

Сегодня этот корабль превращен в плавучий музей и находится на вечной стоянке у пристани в Сан-Диего. Автор рейтинга называет «Мидуэй» самым универсальным кораблем в истории. Поступивший на вооружение американского флота уже после Второй мировой войны в 1947 году, авианосец прослужил вплоть до 1990 года.

За время службы корабль неоднократно модернизировался, что позволяло ему оставаться в строю даже после появления куда более совершенных авианосцев типа «Форрестол».

Во время холодной войны корабль получил более мощные катапульты, площадь полетной палубы была увеличена в два раза — до 16 000 кв. м. Была проведена модернизация «острова». Она включала установку новой инерциальной навигационной системы, а также замену большого количества бортового оборудования.

«Мидуэй» принял активное участие в войне во Вьетнаме, участвовал в боевых действиях против Ирака с октября 1990-го по май 1991 года, в том числе в операции «Буря в пустыне».

«Франклин» (CV-13)

Если «Мидуэй» получил свое место в рейтинге в основном за технические характеристики, то авианосец типа «Эссекс» — «Франклин» получает свою строчку в рейтинге за стойкость в бою. Во время ожесточенных боев в заливе Лейте в октябре 1944 года, где был потоплен один из двух крупнейших линкоров мира «Мусаси», авианосец получил прямое попадание бомбы, стоившее жизни 56 членам его команды.

Фото: wikipedia.org

В марте 1945 года, приблизившись к берегам Японии больше чем какой-либо корабль до него, «Франклин» был атакован пикирующими бомбардировщиками. Корабль получил два попадания полубронебойными бомбами, поразившими, в том числе, погреба с боеприпасами. От взрывов и пожара погибли 724 человека команды, еще 265 были ранены. Авианосец получил крен в 13 градусов.

На серьезно поврежденном корабле добровольно остались 104 офицера и 604 матроса, сумевших привести «Франклин» в Перл-Харбор и оттуда — на Бруклинскую верфь. В строй корабль так и не вернулся, сначала его списали в резерв, а в 1964 году отправили на слом.

Акаги

Этот авианосец был построен из незаконченного линейного крейсера Akagi. Будучи флагманом авианосного соединения, этот корабль принимал участие в атаке Перл-Харбора. Чтобы ее провести, японским военным пришлось пойти на исключительные меры. Например, резервуары для пресной воды были заполнены топливом, чтобы увеличить радиус действия своих кораблей. Это помогло японским морякам нанести удар по Тихоокеанскому флоту США за тысячи километров от собственных берегов.

Взлет самолетов второй волны. 7 декабря 1941 года

Фото: wikipedia.org

Операция в Перл-Харборе выявила серьезные проблемы японского флота с логистикой — всю войну не было достаточного количества судов обеспечения для проведения эффективных военных операций вдали от собственных баз.

На Акаги держал флаг знаменитый японский адмирал Чуйчи Нагумо. Вместе с ним корабль прошел через все самые тяжелые сражения Второй мировой и был уничтожен во время битвы за Мидуэй. Этот корабль считается самым знаменитым авианосцем японского флота.

HMS Hermes (в последующем INS Viraat)

Непросто проплыть тысячи морских миль по территории врага с боями и победить. Однако авианосцу HMS Hermes класса Centaur это удалось. Будучи флагманом корабельной группы Королевского флота, он участвовал в Фолклендской войне против Аргентины. Конфликт продлился 74 дня и завершился поражением Буэнос-Айреса.

HMS Hermes, 1962 год

Фото: wikipedia.org

Как и «Мидуэй», этот корабль неоднократно модернизировался. Перед началом войны на Фолклендах авианосец был адаптирован к эксплуатации самолетов укороченного/вертикального взлета и посадки Sea Harrier. Это помогло сыграть кораблю значительную роль в конфликте.

Последним местом службы HMS Hermes стал индийский флот, где корабль переименовали в INS Viraat. Окончательно авианосец был списан в 2013 году.

«Энтерпрайз» (CV-6)

Это авианосец типа «Йорктаун». Его служба длилась с 1936 по 1947 годы. «Йорктаун» стал самым заслуженным кораблем ВМС США времен Второй мировой войны. Ему повезло находиться в море, когда седьмого декабря 1941 года силы Нагумо обрушились на Перл-Харбор.

«Энтерпрайз»

Фото: wikipedia.org/- U.S. Navy National Museum of Naval Aviation

В последующем «Энтерпрайз» принял участие в восемнадцати из двадцати главных сражений Тихоокеанской войны. Его авиационная группа потопила или помогла уничтожить три японских авианосца и крейсер за Мидуэй в 1942 году. Корабль сильно потрепало во время кампании на Соломоновых островах — в него попали три бомбы с японских пикирующих бомбардировщиков (74 моряка были убиты). Несмотря на поврежденные палубу и рулевое управление, авианосец смог принять на борт самолеты своей авиагруппы.

Часть из них после боя села на аэродром Гендерсон на Гуадалканале. 25 августа они приняли участие в атаке японских транспортов, потопили судно водоизмещением 9300 тонн. Отремонтированный «Энтерпрайз» продолжил сражаться: дальше были битвы в Филиппинском море, заливе Лейте, на Окинаве и другие. Это корабль-легенда, который, по мнению составителей списка, заслуживает первого места.