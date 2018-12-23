Завтра в Беларуси будет до -7 градусов 23.12.2018, 16:47

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Ночью температура опустится до -9.

В ближайшие сутки, 24 декабря, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода. Временами будет идти снег, ночью на юге страны — мокрый снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер — переменных направлений, днем северо-западный умеренном.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до минус 7 градусов, ночью при прояснениях — до минус 9.