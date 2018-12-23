закрыть
23 декабря 2018, воскресенье, 19:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Bloomberg: Состояние российских миллиардеров снижается

2
  • 23.12.2018, 16:55
  • 1,394

На динамику капиталов олигархов из РФ влияли падение цен на нефть, санкции и рост напряженности в отношениях с Киевом.

Состояние 16 из 25 российских миллиардеров в 2018 году сократилось. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Как сообщило в пятницу, 21 декабря, агентство Bloomberg, объем совокупных капиталов предпринимателей снизился до отметки в 255 млрд долларов (224 млрд евро).

Наиболее серьезные потери из-за санкций США понес президент алюминиевой компании "Русал" и En+ Group Олег Дерипаска: он лишился 5,7 млрд долларов (5 млрд евро) и выбыл из списка, передает DW.

На состояние активов российских предпринимателей влияли "волатильность, вызванная падением цен на нефть, обострение напряженности в отношениях с Украиной и ужесточение ограничительных мер" против РФ, констатирует Bloomberg.

В целом же 500 самых богатых людей мира потеряли в текущем году около 511 млрд долларов (448 млрд евро).


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип