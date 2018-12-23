Bloomberg: Состояние российских миллиардеров снижается 2 23.12.2018, 16:55

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На динамику капиталов олигархов из РФ влияли падение цен на нефть, санкции и рост напряженности в отношениях с Киевом.

Состояние 16 из 25 российских миллиардеров в 2018 году сократилось. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Как сообщило в пятницу, 21 декабря, агентство Bloomberg, объем совокупных капиталов предпринимателей снизился до отметки в 255 млрд долларов (224 млрд евро).

Наиболее серьезные потери из-за санкций США понес президент алюминиевой компании "Русал" и En+ Group Олег Дерипаска: он лишился 5,7 млрд долларов (5 млрд евро) и выбыл из списка, передает DW.

На состояние активов российских предпринимателей влияли "волатильность, вызванная падением цен на нефть, обострение напряженности в отношениях с Украиной и ужесточение ограничительных мер" против РФ, констатирует Bloomberg.

В целом же 500 самых богатых людей мира потеряли в текущем году около 511 млрд долларов (448 млрд евро).