Водитель показал, как чистят дороги в Беларуси 6 23.12.2018, 17:04

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Фото: Abw.by

Уборка снега на примере одного города.

Дворники, сбрасывающие снег с тротуаров на проезжую часть, - это "песня" каждой зимы. Каждый раз ответственные лица заверяют нас, что такого больше не повторится, однако повторяется вновь и вновь. А что проиcходит, если на проезжую часть снег с тротуара и от бордюров сгребает трактор? Во что превращается дорога?

Читатель abw.by Евгений поделился видео, как убирают снег работники ЖКХ в городе Белоозерске Брестской области.

"Дороги в городе второй или третий день так чистят - все под машиной! Замерзший снег легковые автомобили пихают бампером и днищем. И это нормально?" - задается вопросом автомобилист.

Корреспондент аbw.by связался с Белоозерским ЖКХ. Диспетчер выслушал нас и сообщил: "Передам руководству. Будем принимать меры..." Что же, стоит надеяться, что ситуация изменится.