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Власти Черногории будут добиваться автокефалии для своей церкви

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  • 23.12.2018, 17:09
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Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович.

Сербская православная церковь подрывает независимость Черногории и поэтому черногорские власти будут добиваться восстановления автокефальной Черногорской православной церкви.

Об этом в интервью телепрограмме "Живая правда" заявил президент Черногории Мило Джуканович, информирует RTCG.

"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - сказал Джуканович.

Сербская православная церковь (СПЦ) является господствующей в Черногории, тогда как Черногорская православная церковь не имеет канонического признания.

Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание. Сейчас ее усилия безуспешны, в частности, из-за давления СПЦ.

Украинский патриарх Филарет неоднократно выступал с поддержкой стремлений черногорцев иметь свою автокефальную церковь.


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