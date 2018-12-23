Белорусу в России поменяли зарплату на игрушечные деньги 3 23.12.2018, 17:14

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Зарплату белорусу поменяли на купюры из «Банка приколов».

22 декабря 2018 года утром в Лоевский РОВД поступил звонок от сотрудника ОАО «Белагропромбанк». Он сообщил о том, что в кассу обратилась жительница Лоевского района для обмена иностранной валюты, передает progomel.by.

Женщина предъявила четыре купюры по 1000 российских рублей каждая. Работник банка, проверяя банкноты, весьма удивилась, увидев на одной надпись «Билет банка приколов 1000 дублей не является платежным средством».

Узнав о том, что одна из купюр ненастоящая, пришло время удивляться клиентке. В ходе разбирательства выяснилось, что муж работает в России. Перед праздниками выплатили зарплату. Мужчина разменял купюру достоинством 5000 российских рублей на более мелкие. Помогли в этом ему его же коллеги. Совершенно не подозревая, что одна из банкнот игрушечная, лоевчанин вернулся с заработков домой. На следующий день жена взяла деньги и пошла их менять в банк, чтобы купить продукты к праздникам.

– Милиция настоятельно рекомендует быть предельно внимательными при совершении валютно-обменных операций и напоминает, что продажа и покупка волюты осуществляется только кредитно-финансовыми организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, предоставляющее право на осуществление валютно-обменных операций, – сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.