Скрипченко сменит Кубарева на посту главного тренера «Торпедо»-БелАЗ 1 23.12.2018, 17:29

Вадим Скрипченко

В сентябре Скрипченко уволили из «Арарата-Армения».

Известный белорусский тренер 43-летний Вадим Скрипченко станет новым главным тренером "Торпедо"-БелАЗ. Назначение состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает "Трибуна". В мае 2018 года Скрипченко уволили из "Анжи" после неудачи в стыковых матчах за сохранение прописки в чемпионате России. Тем не менее дагестанцы остались в высшем дивизионе из-за исчезновения "Амкара".

В сентябре 43-летнего специалиста уволили из "Арарата-Армения", когда команда шла на пятом месте в чемпионате.

Сейчас "Торпедо"-БелАЗ возглавляет Олег Кубарев, под руководством которого команда два раза подряд занимала пятое место в чемпионате Беларуси. Специалист, уроженец Жодино, признавался, что хочет завоевать трофеи с "автозаводцами".