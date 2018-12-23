закрыть
23 декабря 2018, воскресенье, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Скрипченко сменит Кубарева на посту главного тренера «Торпедо»-БелАЗ

1
  • 23.12.2018, 17:29
Вадим Скрипченко

В сентябре Скрипченко уволили из «Арарата-Армения».

Известный белорусский тренер 43-летний Вадим Скрипченко станет новым главным тренером "Торпедо"-БелАЗ. Назначение состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает "Трибуна". В мае 2018 года Скрипченко уволили из "Анжи" после неудачи в стыковых матчах за сохранение прописки в чемпионате России. Тем не менее дагестанцы остались в высшем дивизионе из-за исчезновения "Амкара".

В сентябре 43-летнего специалиста уволили из "Арарата-Армения", когда команда шла на пятом месте в чемпионате.

Сейчас "Торпедо"-БелАЗ возглавляет Олег Кубарев, под руководством которого команда два раза подряд занимала пятое место в чемпионате Беларуси. Специалист, уроженец Жодино, признавался, что хочет завоевать трофеи с "автозаводцами".


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип