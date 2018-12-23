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Видеофакт: Музыкантов смыло цунами в Индонезии прямо во время выступления

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  • 23.12.2018, 17:35
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Жуткие кадры стихийного бедствия во время концерта попали в Cеть.

Среди жертв в результате цунами в Индонезии оказались участники местной музыкальной группы Seventeen. Волны накрыли музыкантов и их зрителей прямо во время выступления в курортном городе Танджунг-Лесунг.

Уцелевший вокалист Seventeen Рифан Фаджарсья сообщил, что его супруга, индонезийская актриса Дилан Сахара, и участник молодежного коллектива Энди Дармаван сейчас числятся пропавшими без вести, а двое других музыкантов Seventeen Авал Пурбани и Херман Сикумбанг, а также их менеджер группы Дони Сапутро скончались.

Число жертв цунами в Зондском проливе Индонезии достигло 222 человек.


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