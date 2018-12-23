Видеофакт: Музыкантов смыло цунами в Индонезии прямо во время выступления

Видеофакт: Музыкантов смыло цунами в Индонезии прямо во время выступления2
- 23.12.2018, 17:35
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Жуткие кадры стихийного бедствия во время концерта попали в Cеть.
Среди жертв в результате цунами в Индонезии оказались участники местной музыкальной группы Seventeen. Волны накрыли музыкантов и их зрителей прямо во время выступления в курортном городе Танджунг-Лесунг.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.— kth♥ (@HelianaBie) 23 декабря 2018 г.
semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.🙏🙏#Banten #Anyer #Selatsunda #prayforanyer pic.twitter.com/pj7tP3gdLt
Уцелевший вокалист Seventeen Рифан Фаджарсья сообщил, что его супруга, индонезийская актриса Дилан Сахара, и участник молодежного коллектива Энди Дармаван сейчас числятся пропавшими без вести, а двое других музыкантов Seventeen Авал Пурбани и Херман Сикумбанг, а также их менеджер группы Дони Сапутро скончались.
Число жертв цунами в Зондском проливе Индонезии достигло 222 человек.