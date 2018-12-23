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В Белграде тысячи сербов вышли на протест против президента Вучича

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  • 23.12.2018, 17:46
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Фото: Balkan Insight

Участие в акции приняли 40 тысяч человек.

Тысячи людей вновь собрались в субботу в сербской столице, критикуя политику правительства, президента Вучича и общественное вещание страны.

Как сообщает eurointegration.com со ссылкой на Balkan Insight, несколько тысяч протестующих "1 из 5 миллионов" пришли к зданию парламента, выкрикивая "Вучич - вор".

Организаторы заявили, что участие в акции приняли 40 тысяч человек, сообщает сербская служба BBC. Полиция не обнародовала свою профессиональную оценку.

Протестующие также прошли маршем к сербской телекомпании РТС, требуя более профессионального и справедливого освещения в журналистских материалах. Они также призвали к свободе СМИ, большего присутствия оппозиционных взглядов в эфире и прекращения "политического насилия" в Сербии.

За два дня до акции организаторы протеста обнародовали требования к РТС, установив крайний срок для телеканала, к которому оппозиции следует предоставить большее присутствие в новостных блоках.

Это уже третий антиправительственный протест в этом месяце в Белграде. 8 и 15 декабря несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях в сербской столице. Протесты начались после избиения оппозиционного политика.

Президент Вучич предупредил, что не выполнит требования протестующих, даже если их будет 5 миллионов. Он намекнул на проведении досрочных выборов.

Европейская комиссия в отчете 2018 года по прогрессу Сербии заявила, что финансирование общественных вещателей в стране недостаточное. Временный характер модели финансирования - сочетание абонентской платы, бюджетных субсидий и коммерческих взносов - делает их уязвимыми для политического влияния, говорилось в отчете Еврокомиссии.


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