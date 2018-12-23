О смелом «бунтаре» 5 Светлана Метелкина, «Салiдарнасць»

23.12.2018, 18:24

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А мы-то ведь уже почти полюбили этого смелого «бунтаря», писавшего про «бабло и телок».

В истории с «телками на задне» все оказалось намного хуже, чем думалось. После того, как интернет вволю отсмеялся по поводу записи чиновника, на сцену вышел Лукашенко. Он прямо заявил, что это его слова дословно были законспектированы старательным Владимиром Дражиным.

Диктатор пояснил, что в этот момент он говорил о мышлении некоторых современных спортсменов: «У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади «телки». Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову. Это мышление наших спортсменов. Так работайте – идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами…»

То, что диктатор высказался именно так, думаю, мало кого удивило. Александр Григорьевич вообще не сильно утруждает себя в подборе слов и выражений. А в этом случае так и вовсе оказался сама корректность, хоть и извинился потом перед дамами.

Удивляет другое. То, что чиновник все эти выражения правителя аккуратно конспектирует. На полном серьезе уважаемый 71-летний человек с высшим образованием (Дражин окончил Белорусский политехнический институт) записывает за диктатором про телок и бабло – слово в слово, даже не утруждая себя что-то переформулировать.

А мы-то ведь уже практически полюбили этого смелого «бунтаря». Было так приятно обнаружить человека с фантазией в этой безликой услужливой массовке правителя. Цели, конечно, смотрелись так себе, но они хотя бы были.

Хотя, может, еще не все так плохо. Ведь так и не понятно, с какого перепугу чиновнику писать про бабло и телок — вряд ли же после совещания у них проверяют конспекты.

Остается только надеяться, что вечером после совещания, в тесном семейном кругу, задыхаясь от смеха, наши чиновники под всеобщий хохот домочадцев из конспекта перечитывают речи диктатора, не вошедшие в телеэфир.

Светлана Метелкина, «Салiдарнасць»