Нетаньяху заявил о готовности Израиля к действиям в Сирии после ухода США 3 23.12.2018, 18:27

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Биньямин Нетаньяху

Израиль намерен активизировать действия по противостоянию иранскому влиянию в Сирии.

Израиль готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии после ухода американских войск. Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху, пишет РБК со ссылкой на Jerusalem Post (JP).

По его словам, политика Израиля нацелена на ослабление иранского влияния в соседней Сирии. «Решение вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии не изменит нашу последовательную политику: мы будем продолжать противодействовать попыткам Ирана создать военные базы в Сирии, и в случае необходимости мы даже расширим наши операции там», — сказал он.

При этом премьер подчеркнул, что Израиль продолжает сотрудничество с Вашингтоном в вопросах безопасности. «Я хочу заверить заинтересованных лиц: наше сотрудничество с Соединенными Штатами продолжается в полную силу и осуществляется во многих областях — в оперативной, разведывательной и других сферах безопасности», — заявил Нетаньяху.

В качестве примера успешных действий израильской армии на границе с Сирией Нетаньяху привел уничтожение тоннелей, по которым проиранской группировке «Хезболла», союзной официальному Дамаску, перебрасывалось оружие и снаряжение. По его словам, 20 декабря Армия обороны Израиля уничтожила один из таких тоннелей и еще один заблокировала.

«Эти туннели были построены «Хезболлой» при прямой поддержке и финансировании со стороны Ирана. Это сеть агрессии Ирана на Ближнем Востоке, которая также терроризирует Европу и весь мир. Израиль продолжает свою операцию против туннелей террористов и доведет ее до успешного завершения», — заявлял Нетаньяху 21 декабря.

О начале вывода американских войск из Сирии Дональд Трамп объявил в среду, 19 декабря. Свое решение он объяснил победой над «Исламским государством» (запрещенная в России группировка), которая, по его мнению, делает бессмысленным дальнейшее продолжение военной операции.

Союзники США решение Трампа не поддержали. О намерениях сохранить военное присутствие в Сирии заявляли власти Великобритании и Франции. По данным JP, в Сирии Париж располагает 1,1 тыс. военнослужащих, обеспечивающих подготовку и поддержку местных групп оппозиции.

Вскоре после того, как Трамп официально объявил о своих планах, в отставку ушел глава Пентагона Джеймс Мэттис. Вслед за ним 22 декабря последовал спецпредставитель президента США по борьбе с «Исламским государством» Бретт Макгурк.