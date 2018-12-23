Сотрудники оборонного завода во Владивостоке просят зарплату у Деда Мороза 23.12.2018, 19:14

Ранее они обращались к местным чиновникам, нескольким губернаторам Приморья и президенту РФ.

Во Владивостоке бывшие сотрудники оборонного предприятия "Радиоприбор" написали письмо Деду Морозу, чтобы получить долги по зарплате. Как сообщает ИА PrimaMedia, люди уже обращались к местным чиновникам, нескольким губернаторам Приморья и президенту России, но добиться выплат им так и не удалось. Общая сумма долга перед работниками завода превышает 340 миллионов рублей, передает sibreal.org.

"Дорогой Дедушка Мороз! Мы, бывшие работники оборонного завода "Радиоприбор" из Владивостока, уже поняли, что никто кроме тебя не сможет нам помочь... Нам поможет только чудо. Пусть в новогоднюю ночь мы обнаружим, что нам пришел весь долг по заработной плате", - говорится в письме.

Под коллективным обращением сказочному волшебнику подписались 20 человек. Они не могут получить деньги уже 4 года подряд. Последний раз выплатить долги им обещали весной-летом 2018, но этого не случилось.

"Письмо — это последний крик отчаяния. Бьемся 4 года, а толку почти нет. В первую очередь хочется, чтобы люди поняли, что каждый из россиян может оказаться на нашем месте. Особой веры на обещания уже нет, остается только чудо, − заявил изданию бывший работник "Радиоприбора" Алексей Пенкин.

Бывшие работники отмечают, что в 2017 году вице-губернатор Приморья на встрече с замгенпрокурора, а позже и министр труда России Максим Топилин на встрече с Путиным заявляли, что к концу 2017 года задолженность будет погашена.

"Радиоприбор" - в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На нем трудились около 1,2 тысяч человек. Сейчас завод проходит процедуру банкротства, на предприятии работает около 10 специалистов, остальные были сокращены, уволены или нашли новую работу.