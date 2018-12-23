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Умер «красный принц» Саудовской Аравии

  • 23.12.2018, 19:28
Талал бин Абдул-Азиз

Талал бин Абдул-Азиз был сторонником конституционных реформ и противником монархии.

В возрасте 87 лет умер принц Саудовской Аравии Талал бин Абдул-Азиз, активный сторонник реформ в консервативном королевстве.

В сообщении королевского суда указывается, что принц Таляль умер после госпитализации в одну из больниц Эр-Рияда.

Старший член Саудовской королевской семьи, сын основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда, много болел в последние годы жизни, сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

Принц Таляль жил в изгнании за границей в 1960-х годах после того, как он возглавил группу принцев, требующих конституционных реформ, и вступил в союз с тогдашним президентом Египта Гамалем Абдель Насером, главным противником саудовской монархии. В изгнании он опубликовал книгу, где защищал конституционные реформы, объявляя социализм главным принципом ислама. Так за принцем закрепилось прозвище "красный принц".

Принц Таляль вернулся в королевство после того, как в 1964 году королем стал Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В 2011 году он подал в отставку из Совета верности - органа, ответственного за надзор за преемственностью в королевстве.

Принц поддерживал шаги, направленные на расширение прав женщин в Саудовской Аравии.


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