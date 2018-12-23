Фоторепортаж: Последствия цунами в Индонезии 23.12.2018, 20:02

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Фото: AP

Число погибших уже превысило 200, более 800 человек пострадали.

Причиной цунами, предположительно, стал подводный оползень после извержения вулкана Кракатау. Гигантская волна возникла в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра, пишет РБК.

Фото: Fauzy Chaniago / AP

От стихии в особенности пострадали округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг

Фото: Zuma / ТАСС

Сотни домов, стоящие на побережье, были разрушены. Австралия и Малайзия уже предложили Джакарте помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. К поддержке пострадавших призвал и Папа римский Франциск

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Власти продолжают оценивать материальный ущерб, нанесенный прибрежным районам

Фото: Asep Fathulrahman / Antara Foto / Reuters

Власти Индонезии предупреждают об угрозе повторных волн. Извержение Кракатау все еще продолжается

Фото: Adi Weda / EPA / ТАСС

В пострадавших районах, как пишет Jakarta Post, ограничена мобильная связь, нарушены коммуникации

Фото: Asep Fathulrahman / Antara Foto / Reuters

В провинции Пандегланга, по данным местных властей, оказались разрушены и серьезно повреждены четыреста жилых домов и девять отелей. Для расчистки территории привлекается тяжелая техника

Фото: Riau Images / Barcroft Images / ТАСС

Угроза повторных цунами в регионе обостряется тем, что в Индонезии отсутствует система раннего предупреждения о цунами. Сейсмометры вокруг вулкана Кракатау оказались повреждены в ходе землетрясения

Фото: Adi Weda / EPA / ТАСС

23 декабря в провинции Пандегланг вновь прозвучали сирены, предупреждающие о цунами, что вызвало панику местных жителей. Однако экстренные службы назвали это следствием неисправности системы

Фото: Asep Fathulrahman / Antara Foto / Reuters

По последним данным, жертвами цунами стали 222 человека, еще 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести