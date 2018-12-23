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Макрон напомнил Трампу о долге союзника из-за вывода войск из Сирии

  • 23.12.2018, 20:20
Эммануэль Макрон

Париж выразил свое недовольство действиями Трампа, решившего вывести американских военнослужащих из Сирии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил решение Дональда Трампа о выводе американский войск из Сирии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Французский лидер подчеркнул, что глава государства обязан быть надежным союзником.

«Я очень разочарован решением, принятым по Сирии. Быть союзником — это значит сражаться плечом к плечу. Это самая важная вещь для главы государства и командующего войсками. Союзник должен быть надежным», — выразил свое негативное отношение к решению Трампа Макрон.

Напомнил Макрон и о долге западных стран перед союзными курдскими формированиями, сыгравшими ключевую роль в разгроме группировки «Исламское государство». Силы США в Сирии в значительной мере оказывали помощь Сирийским демократическим силам (SDF), главную роль в которых играют курды. На продолжении помощи курдам настаивал покинувший свой пост вслед за решением Трампа глава Пентагона Джеймс Мэттис и подавший в отставку спецпредставитель президента США Брэтт Макгурк.

«Я призываю всех помнить, что мы многим обязаны им [курдам]», — подчеркнул Макрон.

Критику решения Дональда Трампа Макрон озвучил в Чаде, куда он прибыл с визитом к французским военнослужащим. Французские силы задействованы в ряде военных операций в Северной Африке, нацеленных на уничтожение сил радикальных исламистов. В Чаде, на авиабазе Коссей близ столицы страны Нджамены дислоцированы 1,3 тыс. французских солдат. На пресс-конференции с президентом Чада Идрисом Деби, Макрон подчеркнул, что Париж продолжит участие в борьбе с террористами в регионе.

Франция принимает активное участие в военном конфликте в Сирии. По данным Jerusalem Post, в стране находятся 1,1 тыс. французских военнослужащих. Они обеспечивают подготовку бойцов оппозиции и курдских сил, координируют логистику и поставку снаряжения.


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