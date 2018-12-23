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Подборка хороших песен на Рождество и Новый год

  • 23.12.2018, 20:39

У белорусов немало своих рождественских хитов.

Религиозный гимн «Тихая Ночь» был написан в 1818 году в Австрии. Он переведен на десятки языков. Вот как его исполняет по-белорусски учительница из Гомеля Вальжина Терещенко, пишет nn.by.

Послушайте его и в исполнении Андреа Бочелли. По-итальянски, естественно.

Настоящий шедевр три года назад создал Змитер Войтюшкевич. Слова написал Владимир Некляев. Это очаровывает:

Вот вам текст, чтобы вы изучили:

Над Крэвам сцямнела

I першая зорка ўзышла

Зусiм маладая.

I свецiць няўмела.

Пакуль ты шукала,

Пакуль ты мяне не знайшла

Над Крэвам сцямнела.

Рачулка знямела

Пад лёдам, суцiшыўшы бег.

Завея саспела.

Прыйшлi снегапады.

Пакуль ты на ганку

Змятала з валёначак снег,

Насталi Каляды.

Прыпеў:

На Каляды, на Каляды

Снегапады, снегапады.

Не праехаць, не прайсцi

— Падымайся i ляцi.

Як сняжынка, як сняжынка

Ад сцяжынкi да сцяжынкi,

Ад ялiнкi да ялiнкi

У мае абдымкi.

Званы зазвiнелi.

Хрыстос усмяхнуўся з нябёс

Калядная зорка

То гасла, то ззяла.

Ты рады пытала,

Што гэтакi выпаў нам лёс.

Якi выпаў лёс — не казала.

Написанную в 1850-х гг. Jingle Bells кто только не пел! Послушаем джазовый вариант Эллы Фицджеральд.

А вот ее белорусский вариант:

Еще одна рождественская песня — Let it snow. Написанная в 1945 г. в жаркий июльский день, она прочно ассоциируется с Фрэнком Синатрой, хотя впервые ее исполнил Вон Монро.

Коста-Рика — это не только красивые девушки, -регулярно занимающие высокие места на конкурсах красоты. Это также и большой пласт качественной музыки. В 1970 г. Хосе Фелисиано написал Feliz Navidad («Счастливого рождества»), ставшую рождественским хитом не только в странах Латинской Америки, но и в США и Канаде.

Одна из самых популярных в мире песен — White Christmas, написанная в 1942 г. великим американским композитором и, кстати, уроженцем белорусского Толочина Ирвингом Берлином. Она была впервые исполнена Бингом Кросби. Песню потом исполнял и Фрэнк Синатра, и Элвис Пресли, и Нэт «Кинг» Коул, и Дин Мартин. В данном случае отдадим предпочтение классическому исполнению Бинга Кросби.

Светская песня We wish you a Merry Christmas написана в XVI в. в Англии, но счастливо трансформировалась в хит в ХХ—ХХI вв.

В предыдущей песне звучат поздравления не только с Рождеством, но и с Новым годом. Как же тогда не вспомнить классический хит группы ABBA?

Украинская народная песня Щедрик, обработанная Николаем Леонтовичем, на Западе стала хитом Carol of the Bells.

А вот она по-украински в исполнении Тины Кароль и детского хора.

У белорусов немало и своих рождественских хитов.

Для ностальгии: «Каляда» «Песняроў».

А это «Балада пра святога Мікалая» Виктора Шалкевича.

И наконец психоделический «Цуд на Каляды» в исполнении Александра Помидорова из проекта «Святы вечар».


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