Подборка хороших песен на Рождество и Новый год
- 23.12.2018, 20:39
У белорусов немало своих рождественских хитов.
Религиозный гимн «Тихая Ночь» был написан в 1818 году в Австрии. Он переведен на десятки языков. Вот как его исполняет по-белорусски учительница из Гомеля Вальжина Терещенко, пишет nn.by.
Послушайте его и в исполнении Андреа Бочелли. По-итальянски, естественно.
Настоящий шедевр три года назад создал Змитер Войтюшкевич. Слова написал Владимир Некляев. Это очаровывает:
Вот вам текст, чтобы вы изучили:
Над Крэвам сцямнела
I першая зорка ўзышла
Зусiм маладая.
I свецiць няўмела.
Пакуль ты шукала,
Пакуль ты мяне не знайшла
Над Крэвам сцямнела.
Рачулка знямела
Пад лёдам, суцiшыўшы бег.
Завея саспела.
Прыйшлi снегапады.
Пакуль ты на ганку
Змятала з валёначак снег,
Насталi Каляды.
Прыпеў:
На Каляды, на Каляды
Снегапады, снегапады.
Не праехаць, не прайсцi
— Падымайся i ляцi.
Як сняжынка, як сняжынка
Ад сцяжынкi да сцяжынкi,
Ад ялiнкi да ялiнкi
У мае абдымкi.
Званы зазвiнелi.
Хрыстос усмяхнуўся з нябёс
Калядная зорка
То гасла, то ззяла.
Ты рады пытала,
Што гэтакi выпаў нам лёс.
Якi выпаў лёс — не казала.
Написанную в 1850-х гг. Jingle Bells кто только не пел! Послушаем джазовый вариант Эллы Фицджеральд.
А вот ее белорусский вариант:
Еще одна рождественская песня — Let it snow. Написанная в 1945 г. в жаркий июльский день, она прочно ассоциируется с Фрэнком Синатрой, хотя впервые ее исполнил Вон Монро.
Коста-Рика — это не только красивые девушки, -регулярно занимающие высокие места на конкурсах красоты. Это также и большой пласт качественной музыки. В 1970 г. Хосе Фелисиано написал Feliz Navidad («Счастливого рождества»), ставшую рождественским хитом не только в странах Латинской Америки, но и в США и Канаде.
Одна из самых популярных в мире песен — White Christmas, написанная в 1942 г. великим американским композитором и, кстати, уроженцем белорусского Толочина Ирвингом Берлином. Она была впервые исполнена Бингом Кросби. Песню потом исполнял и Фрэнк Синатра, и Элвис Пресли, и Нэт «Кинг» Коул, и Дин Мартин. В данном случае отдадим предпочтение классическому исполнению Бинга Кросби.
Светская песня We wish you a Merry Christmas написана в XVI в. в Англии, но счастливо трансформировалась в хит в ХХ—ХХI вв.
В предыдущей песне звучат поздравления не только с Рождеством, но и с Новым годом. Как же тогда не вспомнить классический хит группы ABBA?
Украинская народная песня Щедрик, обработанная Николаем Леонтовичем, на Западе стала хитом Carol of the Bells.
А вот она по-украински в исполнении Тины Кароль и детского хора.
У белорусов немало и своих рождественских хитов.
Для ностальгии: «Каляда» «Песняроў».
А это «Балада пра святога Мікалая» Виктора Шалкевича.
И наконец психоделический «Цуд на Каляды» в исполнении Александра Помидорова из проекта «Святы вечар».