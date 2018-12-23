Facebook готовит к запуску свою валюту 23.12.2018, 20:30

Американский технологический гигант станет крупнейшим участником потребительского блокчейна.

Социальная сеть Facebook готовится выпустить свою криптомонету (stable coin). Об этом сообщает TechCrunch. Суть проекта будет заключаться в том, чтобы организовать с помощью Blockchain быстрый, безопасный и малозатратный способ перевода денежных средств.

У Facebook есть собственный мессенджер, Но предполагается, что новый проект будет завязан на работе с изначально другим приложением. В частности, речь может идти о WhatsApp.

Для того, чтобы исключить волатильность самих криптомонет от Facebook, социальная сеть намерена привязать их к долларам США.