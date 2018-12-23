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Трамп назвал имя нового главы Пентагона

  • 23.12.2018, 20:45
Патрик Шанахан
Фото: Defense News

Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

С 1 января 2019 года на вакантный пост министра обороны США вступит заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан.

Об этом Дональд Трамп объявил в своем Twitter.

«Я рад объявить, что с 1 января 2019 года очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений в период работы заместителем [министра], и в [корпорации] Boeing до этого. Он будет великолепен!», — написал Дональд Трамп.


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