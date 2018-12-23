Когда пройдут рождественские службы в костелах в центре Минска 1 23.12.2018, 21:01

ФОто: inmir.ru

Во вторник белорусские католики будут праздновать Рождество.

В этот день и накануне, в понедельник 24 декабря, в минских костелах пройдут праздничные службы, передает tut.by.

Архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии, пл. Свободы, 9:)

24 декабря: 19.00 и 21.00;

25 декабря: 10.00, 11.30, 13.00 и 18.30.

Костел святого Симеона и святой Елены (Красный костел), Советская, 15:

24 декабря: 20.00 и 22.00;

25 декабря: 8.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

Костел Святой Троицы (Святого Роха), Независимости, 44а:

24 декабря: 21.00;

25 декабря: 9.00, 11.00, 12.30