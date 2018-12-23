Японский император Акихито выступил с прощальной речью 23.12.2018, 21:53

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Император Акихито

85-летний японский император отрекся от трона.

Отрекшийся от трона 85-летний японский император Акихито выступил со своей последней речью. Послушать его пришли более 80 000 человек, сообщает ВВС.

Во время выступления Акихито заявил, что испытывает "глубокое удовлетворение", поскольку при нем Япония ни с кем не воевала.

Как отмечает агентство, Акихито - первый живой монарх почти за 200 лет, который отказался от хризантемового трона.

В апреле императора должен заменить его старший сын - принц Нарухито.

Во время своей речи Акихито выразил соболезнования японцам, пострадавшим из-за землетрясений, тайфунов и других стихийных бедствий.

Император выразил сожаление из-за военных действий Японии во Второй мировой войне - как в Китае, так и на Корейском полуострове, а также посетил несколько мест, где происходили кровавые битвы той войны, чтобы почтить павших. Эти действия вызвали критику со стороны японских националистов.

Незадолго до выступления он сказал в интервью журналистам: "Важно не забывать, что во Второй мировой войне было потеряно бесчисленное количество жизней... и точно передать эту историю тем, кто родился после войны".

Кроме того, в своей речи император Акихито выразил надежду, что Япония сможет принять больше иммигрантов в стране в рамках нового законодательства, чтобы уменьшить дефицит рабочей силы, возникший из-за старения населения.

Парламент Японии в июне 2017 года принял специальный закон, которым разрешил императору Акихито отречься от престола ввиду его преклонного возраста. Император в прошлом году говорил , что боится, что возраст помешает ему выполнять обязанности - Акихито перенес операцию на сердце и лечение рака простаты.