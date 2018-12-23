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Сербский тренер Лалатович может возглавить минское «Динамо»

  • 23.12.2018, 22:03
Ненад Лалатович
Фото: ФК ЦСКА

Также интерес к сербу проявляет «Астана».

Сербский специалист Ненад Лалатович может возглавить минское «Динамо», сообщает «Трибуна» со ссылкой на Hotsport.

Отмечается, что Лалатович разговаривает на русском языке, что является преимуществом перед другими иностранными специалистами.

Также интерес к сербу проявляет «Астана». Впрочем, специалист ожидает продления контракта с «Радничками», которые он возглавляет с 2018 года. После 21-го тура чемпионата Сербии «Раднички» занимают 2-е место, на 9 очков отставая от «Црвены Звезды».

Отметим, в 2016 году Лалатович возглавлял «Воеводину», которая прошла «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.


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