Почему нужно усилить надзор за денежными потоками из РФ 1 Леонид Невзлин, Facebook

23.12.2018, 22:07

1,005

Фото: reuters

Одно из самых больших зол, которые несут миру коррумпированные режимы – это отмывание денег.

Я совершенно убежден, что одно из самых больших зол, которые несут миру коррумпированные режимы – это отмывание денег. И оно же – основа их существования. Мафия не может обойтись без легализации украденного и своих «кошельков». В результате же рушатся не только отдельные банки. Под угрозой оказываются финансовые системы целых стран.

Один из последних примеров – Латвия, которой грозит международная изоляция. Из-за скандала с банком ABLV Bank, который занимал второе место в стране по активам и был уличен в перекачке в офшоры миллиардов долларов из РФ и стран бывшего СССР, Латвия рискует оказаться в «сером списке» FATF, передали на днях СМИ слова посла страны в США Андриса Тейкманиса.

В «серый список» попадают государства, которые допускают серьезные нарушения в области легализации преступных средств. Включение в него приведет к тому, что жители Латвии столкнутся с проблемами в обслуживании платежей по всему миру, предупредил Тейкманис. И это – малейшее из зол. Сократится экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на всю экономику страны. У Латвии осталось всего полгода, чтобы исправить нарушения и шансов успеть – не так много.

ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США еще несколько лет назад. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает деньги для коррумпированных клиентов из России, Азербайджана и Украины. В конце прошлого года было обнаружено, что Северная Корея использовала фиктивные компании, чтобы переводить деньги через этот банк для своей ядерной программы.

В феврале этого года Минфин США закрыл ABLV Bank – доступ к американской финансовой системе. В сообщении финансовой полиции американского Минфина говорилось, ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции. Всем финансовым учреждениям США было запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV. После появления этой информации клиенты спешно вывели из банка 700 млн евро. А сам банк объявил о закрытии.

Мое мнение: американский и европейские регуляторы должны в срочном режиме усилить надзор за денежными потоками, идущими из России через целый ряд стран. Необходимо совершенствовать координацию на уровне регуляторов, финансового мониторинга, правительств (например, Минфинов) и спецслужб. Жесткие меры, которые были предприняты в отношении латвийского банка, говорят о том, что угроза, которую несли действия ABLV – очень серьезная. Борьба с отмыванием капитала должна вестись самыми суровыми методами. Потому что мафиозные режимы представляют собой опасность для всего мирового устройства, несут коррупцию в цивилизованные страны, теневой капитал используется для поддержки терроризма. И они не могут существовать без всевозможных черных и серых финансовых схем.

Леонид Невзлин, Facebook