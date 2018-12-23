Трамп: Вывод войск США из Сирии будет медленным и скоординированным 1 23.12.2018, 22:30

Дональд Трамп

Трамп поговорил с Эрдоганом об ИГ и выводе американских войск из Сирии.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 23 декабря, сообщил, что провел "продолжительную и продуктивную" беседу по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает DW.

"Мы обсудили "Исламское государство" (ИГ), нашу взаимную вовлеченность в Сирии, а также медленный и четко скоординированный вывод оттуда американских военных. После долгих лет они возвращаются домой", - написал Трамп в своем Twitter.

Он официально объявил о выводе американских войск из Сирии 19 декабря. Позднее появились сообщения о том, что Эрдогану о своем намерении он сообщил еще 14 декабря.

Турция в ночь на 23 декабря перебросила свои вооружения на границу с Сирией ближе к городу Манбидж. Сейчас в этом регионе находятся американские военные, так что Анкара обещала США начать наступление позднее.