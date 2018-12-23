Как жительница Слуцка решила проблему, которую не замечал Минздрав 1 23.12.2018, 22:39

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Чиновники рапортуют о том, как заботятся о народе, но на деле все выглядит иначе.

Мама двухлетнего ребенка подарила микроволновку детскому инфекционному отделению Слуцкой районной больницы, чтобы мамы не грели еду в кастрюле с водой.

В комментарии kurjer.info Инна Шилович рассказала, что сделала это после того, как выписалась из отделения с ребенком. Ее сын отказывался от больничной еды, потому что привык к домашней. Инне, как и другим мамам, оказавшимся в такой ситуации, приходилось разогревать еду на электроплитке – в кастрюле с водой. Это занимало от получаса до часа, поделилась с изданием мама маленького пациента.

После выписки из больницы случчанка пошла в магазин, купила микроволновку за 130 рублей и отвезла её в отделение.

Добавим, что на днях министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече с врачами в Солигорске заявил: «Мы сейчас активно переоснащаем поликлиники, закупаем необходимое оборудование, создаем новые рабочие места специалистов». Видимо, в переоснащение поликлиник и закупку необходимого оборудования не входит решение таких проблем, как покупка микроволновок в отделения.

Интересно, что белорусский бюджет на одного человека тратит якобы 320 долларов в год на медицину. Эту цифру недавно привел в интервью «Салідарнасці» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Как видим, картина получается типичная для самого социального государства в мире: чиновники рапортуют о том, как заботятся о народе, а обычный человек, столкнувшись с проблемой в больнице, вместо обращения в Минздрав платит из своего кармана за то, за что уже заплатил налоги.