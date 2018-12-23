закрыть
23 декабря 2018, воскресенье, 23:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Как жительница Слуцка решила проблему, которую не замечал Минздрав

1
  • 23.12.2018, 22:39
  • 1,042

Чиновники рапортуют о том, как заботятся о народе, но на деле все выглядит иначе.

Мама двухлетнего ребенка подарила микроволновку детскому инфекционному отделению Слуцкой районной больницы, чтобы мамы не грели еду в кастрюле с водой.

В комментарии kurjer.info Инна Шилович рассказала, что сделала это после того, как выписалась из отделения с ребенком. Ее сын отказывался от больничной еды, потому что привык к домашней. Инне, как и другим мамам, оказавшимся в такой ситуации, приходилось разогревать еду на электроплитке – в кастрюле с водой. Это занимало от получаса до часа, поделилась с изданием мама маленького пациента.

После выписки из больницы случчанка пошла в магазин, купила микроволновку за 130 рублей и отвезла её в отделение.

Добавим, что на днях министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече с врачами в Солигорске заявил: «Мы сейчас активно переоснащаем поликлиники, закупаем необходимое оборудование, создаем новые рабочие места специалистов». Видимо, в переоснащение поликлиник и закупку необходимого оборудования не входит решение таких проблем, как покупка микроволновок в отделения.

Интересно, что белорусский бюджет на одного человека тратит якобы 320 долларов в год на медицину. Эту цифру недавно привел в интервью «Салідарнасці» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Как видим, картина получается типичная для самого социального государства в мире: чиновники рапортуют о том, как заботятся о народе, а обычный человек, столкнувшись с проблемой в больнице, вместо обращения в Минздрав платит из своего кармана за то, за что уже заплатил налоги.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип