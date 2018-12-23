Курт Волкер: РФ может освободить украинских моряков еще до Рождества 23.12.2018, 22:42

Курт Волкер

Ранее большинство захваченных РФ украинских моряков признали себя военнопленными.

Освобождение украинских моряков из плена в РФ еще до Рождества вполне вероятно, считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не ухудшить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс", – отметил Волкер.

Он также напомнил о недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в которой российский президент "сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным".

"Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное – освободить моряков быстрее. В идеале – к Рождеству", – заявил Волкер.