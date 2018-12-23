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Пять простых вопросов о рождественском столе

  • 23.12.2018, 22:56

Ксендз Юрий Беганский ответил на вопросы о правилах приготовления к празднику Рождества Христова.

Ксёндз Юрий Беганский, настоятель костела Благовещения Пресвятой Девы Марии в Трокелях, ответил на вопросы pvlida.by о правилах приготовления к празднику Рождества Христова.

- Ужин в сочельник должен быть скромным или можно накрыть богатый стол?

- Можете себе позволить – накрывайте. Ничего плохого в этом нет, скорее, наоборот. Часто люди все силы бросают на Новый год, а Рождество – так, репетиция. Накрывают стол по-простецки, на скорую руку, погрузившись в мысли, как справить Новый год. В старину же всё лучшее припасали к рождественскому столу. Сейчас сложно представить, что в те времена сельдь к празднику могли себе позволить только очень богатые люди. Было бы неплохо и нам накрыть на Рождество хороший стол с разнообразием блюд – это не расточительство и не тщеславие. Так семья показывает, что для нее этот праздник является важным и значимым и она готова тратить на подготовку время, силы и деньги.

Фото: pvlida.by

- А стол обязательно должен быть постным?

В нашем регионе мы все же придерживаемся того, что блюда в сочельник должны быть постными. Эта традиция сформировалась на протяжении веков. Однако католики есть по всему миру – в Европе, Америке и даже в Африке и Азии! И во многих странах на рождественских стол готовят мясо – гуся, кролика или поросенка. И это считается нормой.

- Допустим ли алкоголь?

Фото: pvlida.by

- Спиртному, конечно, не место на рождественском столе. И дело не только в нарушении каких-то религиозных канонов. Это противоречит самой сути праздника. Мать в ожидании рождения ребенка отказывается от алкоголя. Да и ее близким в преддверии важного события не до этого. Рождество – это то же рождение. На свет появляется младенец Иисус. И к этой величайшей радости следует подходить осознанно. Кроме того, ужин в сочельник – это не есть сам праздник. Кульминация торжества – это служба в костеле, которая проходит в полночь. Мы же не идем подшофе оформлять какие-то документы или выбирать машину, т.е. решать серьезные вопросы. И на Рождественскую мессу под градусом нельзя приходить. Ну и говоря на бытовом уровне – алкоголь может сделать человека поникшим или напротив агрессивным.

- Это все же семейный вечер или можно звать гостей?

Фото: pvlida.by

- Семья должна встречать праздник вместе. Нет ничего плохого, если соберутся два поколения или, скажем, братья с семьями. В рождественский вечер главное – не быть одному! Если есть одинокие родственники или друзья – тем более позовите. Кстати, во многих домах по сей день ставят на стол пустую тарелку. Спрашиваю у людей зачем. Одни говорят для родственников, которые умерли, другие – для Бога. Но при всей нашей любви и почтении к умершим посуда им уже не нужна. Бог же не зрим, он и так среди нас. Можно, конечно, для нежданного гостя поставить дополнительный прибор. А вот рождественская свеча должна обязательно быть на праздничном столе.

- Какие еще рождественские традиции живы по сей день?

Фото: pvlida.by

- Одним из главных атрибутов остается оплаток. Эта традиция крепка. Но ей тоже можно дать второе дыхание – делиться не только дома, в костеле. А почему не сделать это на работе, на учебе? Не нужно стесняться, что вас не поймут. Мы же «проставляемся» тортиками, когда у нас происходит что-то радостное. Так почему в коллективах не поделиться оплатком?! Жаль, но многие традиции постепенно уходят. Все чаще хозяйки на праздник застилают стол обычной будничной скатертью. А про такие символы, как «сена пад абрус» и свечи – вовсе забывают. А ведь белая скатерть найдется в любом доме. И если вдуматься: какой праздник может быть более особенным, чем рождение Спасителя?.. Все эти приготовления не только милы Богу, но и приятны для нас самих. Так зачем лишать себя такой радости?! К сожалению, уходят и многие другие атрибуты праздника. В семьях не поются колядные песни. А сколько в этом души, единения близких! Но больше всего меня удивляет, что люди не дарят на Рождество подарки. На Западе именно на Рождество все буквально осыпают ими друг друга с ног до головы. У нас все лучшее – на Новый год. Радует, что немало тех, кто чтит традиции и делает это не механически, а осознанно. Из любви к Богу и на радость близким!


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