SpaceX вывела на орбиту военный спутник США
- 24.12.2018, 8:00
Это 21-я и последняя миссия компании в 2018 году.
В воскресенье, 23 декабря, компания SpaceX, основанная Илоном Маском, успешно вывела на орбиту спутник GPS III SV01 военно-воздушных сил США, сообщает пресс-служба компании, пишет «Новое время».
Ракета-носитель Falcon 9 без происшествий стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, ранее запуск четырежды откладывался из-за технических проблем или плохой погоды.
Это первый запуск по контракту с военным ведомством США, выполненный SpaceX.
Выведенный на геостационарную орбиту аппарат, произведенный корпорацией Lockheed Martin, станет первым спутником GPS третьего поколения.
Это была 21-я и последняя миссия SpaceX в 2018 году.