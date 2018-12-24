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SpaceX вывела на орбиту военный спутник США

  • 24.12.2018, 8:00

Это 21-я и последняя миссия компании в 2018 году.

В воскресенье, 23 декабря, компания SpaceX, основанная Илоном Маском, успешно вывела на орбиту спутник GPS III SV01 военно-воздушных сил США, сообщает пресс-служба компании, пишет «Новое время».

Ракета-носитель Falcon 9 без происшествий стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, ранее запуск четырежды откладывался из-за технических проблем или плохой погоды.

Это первый запуск по контракту с военным ведомством США, выполненный SpaceX.

Выведенный на геостационарную орбиту аппарат, произведенный корпорацией Lockheed Martin, станет первым спутником GPS третьего поколения.

Это была 21-я и последняя миссия SpaceX в 2018 году.


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