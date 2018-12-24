Здравствуйте, я Дедушка Мороз, принес вам новые тарифы ЖКХ 24.12.2018, 8:18

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Новые тарифы будут разбиты на две неравные части.

Нет, нас, конечно, предупреждали. Все последние годы чиновники разного ранга неоднократно рассказывали гражданам Беларуси, что они не полностью оплачивают проезд на общественном транспорте и жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пишет «Экономическая газета».

Из этих слов следовал и вполне очевидный вывод: тарифы на транспорт и ЖКУ нужно повышать. Не давал этого сделать раньше Лукашенко, который, во-первых, не взял дешевый кредит у Международного валютного фонда (а тот выставлял повышение тарифов как главное условие его выдачи), а во-вторых, еще в конце прошлого года установил правило – поднимать стоимость услуг ЖКХ не более чем на 5 USD в год и только по его разрешению.

Попытки сделать увеличение более существенным Лукашенко тогда назвал «антинародным подходом к делу», от чего и до более серьезных обвинений недалеко. В общем, все, кому положено, поняли, что здесь уже не до шуток. В результате часть тарифов на ЖКУ подняли с 1 января 2018 г., а на горячую воду и отопление – летом, чтобы максимально сгладить повышение и не вызывать возмущение у людей.

В этом году ситуация в чем-то повторилась. Первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя 18 декабря в парламенте проект бюджета на следующий год пообещал, что с 1 января 2019 г. тарифы на ЖКУ будут повышены таким образом, чтобы жители страны полностью оплачивали все затраты на коммуналку, кроме отопления. При этом 5-долларовый «дамоклов меч» повышения за год, который висел над головами чиновников, никто не убирал.

В результате 22 декабря 2018 г. пресс-служба Лукашенко сообщила, что соответствующий указ , регулирующий тарифы на ЖКУ на следующий год, уже подписан. Правда, почему-то работники этой службы забыли сообщить номер этого законодательного акта, хотя для населения – это дело, как говорят, «десятое».

Главное, естественно, размер повышения. А его было обещано разбить на две неравные части. С начала года будут увеличены тарифы «на всё», кроме отопления и горячей воды, и общая сумма всех этих повышений должна составить около 3,9 USD – исходя из расходов на ЖКХ в стандартной «двушке» с тремя жильцами. Остаток от 5-долларового повышения (в 1,1 USD) «достанется» отоплению и горячей воде, тарифы на которые увеличат лишь с наступлением лета.

С Новым годом, дорогие соотечественники, и с новыми тарифами!